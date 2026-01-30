Как се става инфлуенсър, кога "ще се оправи тази държава"? Иво Сиромахов се завръща

С безупречната си сатира на българското общество Иво Сиромахов отдавна е заслужил място в сърцата на родните читатели, които вече бяха на гости "У майкини", видяха какво се случва, когато "Певицата взема властта" и холограма на "Бай Тошо" застане начело на държавата.

Сега в книжарниците се завръща един от най-забавните и обичани сборници на писателя и драматург - "Български работи". Колекцията с абсурдно смешни етюди от народопсихологията на българина излиза в преработено и допълнено издание с нови "Стародавни и модерни български работи".

Познатият остър хумор на Иво Сиромахов напипва най-тънките нишки на българската душа и осмива типичните "Български работи" като псевдопатриотизма, фалшивата слава, ламтенето за власт и популярност, сблъсъка между традиции и съвремие.

Съшит от разнообразни разкази, списъци и тестове, този сборник има 100% шанс да ви разкрие:

Какъв е стандартният плейлист на една българска сватба?

Как се става инфлуенсър?

Кога "ще се оправи тази държава"?

Как изглежда българският патриот?

Кои са най-умиляващите снимки във Фейсбук?

Защо в българските квартали на богатите няма канализация?

Сред страниците ѝ българският нрав се оглежда в реалистично и жестоко огледало, което осмива и изобличава някои от най-нелепите привички на народа ни. Дали не е време да ги оставим в миналото, пита Иво Сиромахов с намигване?