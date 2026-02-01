8 зимни тенденции в бижутата, които ще ви дадат тласък на допамин дори в студа

Както гласи популярният рефрен от песента на Майкъл Бубле, „Скъпа, студено е навън...“. Но ви обещаваме, че ниските температури не са предпоставка за жертване на стила и индивидуалността на тоалетите ви.

Що се отнася до практичния зимен стил, отношението към връхните дрехи като основен фокус на облеклото е ключово – от ефектно палто до удобни шикозни ботуши – но аксесоарите също са толкова важни, колкото обличането на пластове. Едно от най-хубавите неща на бижутата е, че могат да добавят нотка блясък към визията ви през цялата година, а зимният сезон предлага шикозни опции, които съчетават класика и модерни тенденции.

Вижте осем зимни тенденции в бижутата, които ще ви дадат тласък на допамин дори в студеното време.

Мистични дрънкулки

Зимното слънцестоене бележи пика на сезона на магьосниците и ние влагаме малко вещерска енергия в бижутата си, които да съответстват на атмосферата. От колиета, вдъхновени от таро карти, до пръстени, които са като гледане в кристална топка, тази тенденция в бижутата е напомняне, че правилният аксесоар може да ви помогне да осъществите желанията си.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg