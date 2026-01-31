Все по-голям брой хора във Великобритания търсят... екзорсизъм

Все по-голям брой хора се свързват с Англиканската църква, за да помолят свещеници за помощ, настоявайки "да бъдат избавени от злото", съобщиха църковни служители.

The Times си осигури редки интервюта с д-р Ан Ричардс, национален служител на Англиканската църква за "служби за избавление", и с преподобния Доминик Уокър, пенсионирания бивш епископ на Рединг и Монмут, който е прекарал години в обучение на свещеници да помагат на хора, които се страхуват, че нещо зло се спотайва в живота им.

Те повдигнаха завесата върху силно чувствителна област от работата на Англиканската църква, в която между трима и седем души работят в екипа за избавление на всяка епархия в допълнение към ежедневната си работа, настоявайки, че реалността на екзорсизмите е много различна от това, което повечето хора биха могли да си представят.

Екзорсизъм в хоспис?

Преди дни капелан на NHS в Норфолк е потърсил съвет от църквата относно опасения от "паранормални инциденти" в хоспис, където някои са съобщили, че са видели образа на "малко дете в червена рокля".

Това доведе до съобщения, че е бил извършен екзорсизъм, но това не е било точно така, съобщават от The Times. Вместо това е било извършено благословение на хосписа, за да се успокоят персоналът и обитателите като форма на пастирска подкрепа.

Всъщност е "невероятно рядко" да се извършват екзорсизми, отбелязват официални лица.

Дори когато англикански свещеник извършва екзорсизъм, това не е нищо подобно на холивудските сцени на ужасите с "викове и писъци" и демонична драма. Това са "тихи и спокойни" събития, при които свещеник се моли с проблемен човек, обикновено след консултация с психиатър и експерти по защита.

"Екзорсизмът може да извика в ума ви образи от филма "Екзорсистът" или нещо подобно", казва Ричардс, който също така съветва църквата по въпросите на политиката и популярната култура. "Че е изключително драматично, много викове и писъци, кръв и повръщано, с фокус върху злия демон, дявол, дух или каквото и да е. Но в нашето служение за освобождение фокусът е върху хората и през какво преминават. Става въпрос за успокояване на хората – понижаване, а не повишаване на температурата."

Броят на запитванията, които получават, се увеличава, твърди Ричардс.

"Справедливо е да се каже, че има увеличение на молбите за помощ. Но това не е свързано с изгонване на дух от човек. Става въпрос за цяла гама На първо място са хората, които са опечалени и си мислят, че са чули любимия си човек. Хора, които се чувстват неспокойно. Имахме доста голям скок на случаите след COVID с хора, които по време на карантината започнаха да чуват странни неща в домовете си. През повечето време това беше най-често срещната причина за екзорсизъм."

Понякога хората се занимават с окултни елементи като дъски за спиритически сеанси - уж използвани за разговор с духове - и след това се свързват с църквата, загрижени, че са поканили нещо мрачно в живота си.

В книга, наречена "Избави ни от злото", взела заглавието си от "Отче наш", Ричардс пише през 2024 г., че някои, които са поискали помощ за прогонване на злото, "си представяли архиепископа на Кентърбъри, който излиза в битка с пламтящ меч, като Гандалф пред Минас Тирит, противопоставящ се на силите на Саурон", визирайки магьосника от "Властелинът на пръстените".

Други изобразяваха ангели, борещи се с демони, като героите на Майкъл Шийн и Дейвид Тенант в сериала "Добри поличби". Много от тези хора дори не са религиозни, а търсят помощ, защото имат "чувство за потисничество или нещо нередно".

В повечето случаи обаче хората искат "духовна помощ, която ще успокои умовете им", а не "драматичен" ритуал на екзорсизъм, който може да "влоши ситуацията", казва тя.

"Ако екзорсизмът се счита за най-терапевтичния вариант, тогава може да се извърши някаква форма на екзорсистки обред, но това е изключително рядко, допълва Ричардс. "Имаме всички тези други пасторални опции, които наистина помагат. По-голямата част от случаите се решават по този начин."

Уокър казва, че има десетилетия опит в подобни служби за освобождаване, но е трябвало да извърши само шест екзорсизма. Когато е бил свещеник в Лондон, екипът е получавал по един или два случая седмично. В Монмут това е било "един или два случая годишно".

"Деветдесет и няколко процента са хора с психиатрични или психологически проблеми, които следователно наистина се нуждаят от консултация", твърди той. "Те може също да произхождат от култура, която има много по-голяма вяра в демоничното."

На хората се препоръчва първо да се свържат със своя енорийски свещеник, но след това въпросът може да бъде насочен към епархията, като в този момент "обикновено ще има психиатър, както и опитен свещеник и вероятно служител по охраната", каза той.

Само като "крайна мярка" би се разглеждало провеждането на екзорсизъм, след период, в който лицето е поканено на свето причастие или изповед, и само с разрешение на епископ, каза той.

Холивудският образ на кръстове, размахвани от свещеници, които викат и хвърлят светена вода, е "мъмбо джъмбо", казва той, добавяйки:

"Трябва да е тихо и спокойно. Често става въпрос просто за произнасяне на няколко молитви, казвайки: "Каквото и зло да ви обвързва, аз ви освобождавам от него в името на Христос".

Два от екзорсизмите, които той е извършил, бяха в психиатрично отделение, след като лекарите прецениха, че това е единственият останал начин да се утеши пациент. Другите бяха в църква.

Някои дадоха "доста забележителни резултати", отбелязва той. Дали това са били чисто психологически причини или той вярва, че е бил изгонен някакъв демоничен дух?

"Това е големият въпрос", отговаря той. "Не винаги знаем и не винаги можем да кажем, защото е много неясно какъв е произходът на злото."