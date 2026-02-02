Подготвят филм за Георги Парцалев, може да прерасне и в сериал

Сто години след рождението на Георги Парцалев, една от най-обичаните и сложни фигури в българската културна история, неговото присъствие продължава да събира публика далеч отвъд сцената и екрана.

Националната програма „100 години Георги Парцалев“, реализирана от журналиста Георги Тошев и неговата компания „АРТО+“ с подкрепата на Национален фонд „Култура“, навлиза в нов етап със събития в Сапарева баня и село Паталеница през февруари.

След като вече е достигнала до зрители в 29 български града и 7 европейски столици, инициативата продължава да търси живия разговор за наследството на актьора - не само като комик, но и като артист, чиято биография отразява противоречията на своето време.

Филмът „Рицарят на смеха“ и новото допълнено издание на биографията на актьора „Хамлет от град Левски“(Книгомания) ще имат две срещи с публиката през февруари:

6 февруари, 17:30 ч., Хотел Петте елемента, зала „Велизарий“, Сапарева баня

7 февруари, 11:00 ч., НЧ „Св. Панталеймон- 1909“ в с. Паталеница

Входът е свободен, при ограничен брой места. Книгата може да бъде закупена на място. С възможност за личен автограф.

От сцената към киното

Сред най-значимите новини в рамките на юбилейната година е началото на подготвителната работа по първия игрален филм, вдъхновен от живота на Георги Парцалев. Продуцентска компания „АРТО+“ обяви старта на разработването на сценарий, който ще се опита да улови не само публичния образ на актьора, но и по-малко познатите пластове на неговата лична история - между смеха, самотата и цената на популярността. Сценарният екип вече започна работа, а „АРТО+“ придоби изцяло правата за филмиране на живота на легендарния комик от неговата братовчедка, която беше единствен наследник на актьора. Тя даде последното си интервю на Георги Тошев малко преди да почине и двамата са се договорили за появата на игрален филм.

„Възможно е проектът да порасне и в телевизионен сериал“, беше лаконичен Тошев, който вече търси партньори за новия си проект не само в България.

Паралелно с това публиката в България, а след април и в Европа и Америка, ще има възможност да се запознае с второто, допълнено издание на биографичната книга „Георги Парцалев. Хамлет от град Левски“ (изд. „Книгомания“). Луксозното издание включва над 300 фотографии, голяма част от които се публикуват за първи път, и предлага по-задълбочен поглед към живота на артист, който остава едновременно национален символ и дълбоко човешка фигура.

Снимки: БНФ/ АРТО+