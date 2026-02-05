Хали Бери не се притеснява от възрастта си

Хали Бери отказва да бъде засрамена от своята възраст. 59-годишната актриса ще празнува своя 60-и юбилей през август. Но сега се чувства по-ценна от всякога.

Звездата проговори открито за трудностите, с които жените се сблъскват в Холивуд, когато остареят.

"Защо трябва да се срамуваме от най-естественото нещо, което се случва на всички нас? Аз нямам проблем, обществото има проблем. Искат да ме поставят в кутия, която казва - ти сега си на определена възраст, ти вече не си толкова ценна, колкото беше. Аз отказвам, отказвам да го приема, защото знам, че сега съм по-ценна от всякога. По-мъдра, по-умна, по-силна, по-добра... Привилегия е да остаряваш, но е толкова заклеймявано, особено за жените. Ако говориха за възрастта на мъжете също, щеше да е честно. Но те не го правят... Не знам на колко са тези мъже актьори, защото тяхната възраст не предшества името им. С нас, винаги е така", коментира тя пред "The Times".

