Удря ни дълга магнитна буря - цели 9 дни

Дългосрочната прогноза сочи, че новата магнитна буря ще продължи 9 дни и ще започне в петък, 13-и. Силата ѝ ще бъде умерена, но времетраенето ѝ предизвиква внимание у учените и хората със здравословни проблеми.

Заради геомагнитната активност северното сияние може да се наблюдава в Скандинавия, Исландия и Канада. В Централна Европа шансът е по-нисък, но при силна активност е възможно да се види и там.

Магнитната буря е временно смущение в магнитното поле на Земята, причинено от слънчеви изригвания и коронални изхвърляния на маса. То може да доведе до слаби смущения в радиовръзките и навигационните системи.

Повечето хора не усещат сериозни ефекти, но при чувствителните могат да се проявят главоболие, умора, замайване, раздразнителност, нарушения на съня и понижена концентрация.

Магнитните бури могат да предизвикат колебания в кръвното налягане, сърцебиене и чувство на отпадналост, особено при хора със сърдечносъдови заболявания или мигрена.

През периода на магнитна буря се препоръчва достатъчен сън, добра хидратация, избягване на физическо и психическо претоварване и стриктно спазване на лечението при хронични заболявания.