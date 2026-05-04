Джиджи Хадид на 31 г., показа се с порасналата си дъщеря

Джиджи Хадид навърши 31 години на 23-и април. Но чак преди няколко дни показа снимки от своя личен празник в профила си в Instagram. Моделката качи серия кадри в социалната мрежа и впечатли феновете. На част от фотосите тя е с дъщеря си и се забелязва колко е пораснало момиченцето.

Виждаме как двете позират пред торта със свещички. Джиджи е по сива блуза с дълъг ръкав, сини дънки и вързана коса. А 5-годишната Кай е по раирана тениска и със сиви панталонки. Детето ще стане на 6 г. през септември.

Има и кадри на вкусни храни, украса, питиета, цветя. После Хадид позира и по бяла рокля.

"Всяка година все по-голяма късметлийка. Благодаря ви за всички пожелания от близо и далеч.", написа звездата към публикацията си.

