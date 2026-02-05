Кейт Мидълтън в действие – уши дреха за принц Уилям и призна за нов член в семейството

Кейт Мидълтън обеща, че ще се върне към кралските задължения след победата над рака през 2025 година и сега доказва, че думите ѝ са били напълно искрени.

44-годишната принцеса на Уелс се намира в Уелс, където на 3 февруари се отправи към най-западните точки на страната, за да посети фабрика, обработваща вълна, която създава уникални одеяла и други продукти, използвайки дългогодишни практики. По-късно тя се отби и в семейна компания за деним, която създава дънки по поръчка за съвременния дизайнерски пазар.

Визитите са част от продължаващото потапяне на принцеса Кейт в текстилната и модната индустрии, докато тя подчертава наследствените умения и съвременните техники за работа, необходими за създаването на красиви, оригинални дрехи.

Съпругата на принц Уилям започна деня във фабриката Melin Tregwynt, която се намира на 400 километра западно от Лондон. Тя датира от 1841 година и все още осигурява работа на над 40 местни жители, които създават вълнени одеяла, шалове и възглавници, продавани по цял свят.

Директорът на фабриката, Луиз Кларк, разведе Кейт из завода и показа как фабриката съхранява традиционните занаятчийски умения, като използва поколения опит сред персонала си, за да наставлява и вдъхновява най-младите чираци.

