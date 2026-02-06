Хали Бери не е приела предложението за брак на Ван Хънт

Хали Бери призна, че още не е приела предложението за брак от Ван Хънт. Двамата са заедно от 2020 г. - почти 6 години. През лятото на 2025 г. 59-годишната актриса разкри, че музикантът ѝ е предложил брак, но не издаде кога точно се е случило това. Още тогава тя каза, че не е дала категоричен отговор.

"Не съм казала "да". Не мисля, че трябва да сме женени, за да имаме значима връзка. Не знам дали някога ще се оженим", сподели звездата пред "The Cut".

Хали посочи още, че биха сключили брак - ако се налага по здравословни причини или за взимаме на важни медицински решения.

"В най-добрата връзка, която съм имала, съм", обяснява още актрисата.

