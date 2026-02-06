НДК празнува 45 години с Лили Иванова и Софийската филхармония

Националният дворец на културата ще отбележи рождения си ден на 31 март от 19:00 ч. в Зала 1 с празничния галаконцерт "Симфония на времето". Събитието е със специалното участие на Лили Иванова и Софийската филхармония с диригент маестро Найден Тодоров.

Първата част на програмата включва известни произведения от световната филмова музика с оркестрови сюити от Енио Мориконе, Нино Рота и др. Във втората част Лили Иванов ще изнесе рецитал със Софийската филхармония и маестро Тодоров.

Ексклузивни златни билети с място в оркестрината и присъствие на специалния коктейл след концерта, по случай 45-тата годишнина, се предлагат само на касите на НДК. Билетът не осигурява среща с участниците в концерта.

Рождена дата на НДК е 31 март 1981 г. Началото ще бъде запомнено със специално организиран концерт в знак на благодарност към всички, участвали в изграждането на двореца. С внушителното си присъствие, монументалната сграда, която обединява под един покрив всички изкуства и конгресни прояви, се превръща в един от символите на София.

Националният дворец на културата е открит по повод 1300 години от основаването на българската държава. Замислен като пространство за диалог между изкуствата, идеите и хората, Дворецът се превръща в сърце на културния и обществения живот. Със своя мащаб, архитектура и многофункционалност НДК е най-големият конгресен и културен център в Югоизточна Европа. Неслучайно, сградата е била домакин на най-големите световни форуми – Генералната асамблея на ЮНЕСКО, на НАТО, председателството на ЕС, както и на многобройни международни конференции и конгреси.