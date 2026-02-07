Как да ядете любимите си храни, без да прекалявате?

Да се научите да контролирате порциите не означава да се откажете от любимите си храни – става въпрос да бъдете разумни в количеството, което си сервирате, за да се наслаждавате на любимите си храни и да не се отклонявате от целите си за здравословен живот и отслабване. Контролирането на порциите помага да се балансира приемът на калории без ограничения и с течение на времето подпомага по-доброто управление на теглото, хормоналното здраве и благосъстоянието.

Проучвания показват, че хората са склонни да ядат повече само защото порциите са по-големи, така че осъзнаването на този факт и използването на прости средства може да направи голяма разлика.

Проучвания върху жени, цитирани от PubMed, са установили, че използването на чинии за контрол на порциите или измерването на самите порции води до по-добър контрол на диетичния план и намален брой на приетите калории.

Лесни съвети за изготвяне на план за разумно разпределение на порциите и спазването му

Използвайте визуални средства

Опитайте с по-малки чинии и прибори: използването на по-малка чиния за вечеря може да подведе мозъка ви да мисли, че е по-пълна, което ви помага да ядете по-малко, съветва Healthline.

Обмислете да използвате чиния за контрол на порциите: специализираните чинии помагат да се ориентирате колко протеини да сервирате, колко нишесте и колко зеленчуци.

Използвайте ръцете си като инструменти за измерване (дланта = протеини, юмрук = зеленчуци, шепата на ръката = зърнени храни, палец = мазнини) – това е практично и лесно за използване, когато нямате везна или не използвате приложение за следене на калориите.

