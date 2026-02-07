IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 53

Как да ядете любимите си храни, без да прекалявате?

Разделете закуските и лакомствата на порции

07.02.2026 | 17:30 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Да се научите да контролирате порциите не означава да се откажете от любимите си храни – става въпрос да бъдете разумни в количеството, което си сервирате, за да се наслаждавате на любимите си храни и да не се отклонявате от целите си за здравословен живот и отслабване. Контролирането на порциите помага да се балансира приемът на калории без ограничения и с течение на времето подпомага по-доброто управление на теглото, хормоналното здраве и благосъстоянието.

Проучвания показват, че хората са склонни да ядат повече само защото порциите са по-големи, така че осъзнаването на този факт и използването на прости средства може да направи голяма разлика.

Проучвания върху жени, цитирани от PubMed, са установили, че използването на чинии за контрол на порциите или измерването на самите порции води до по-добър контрол на диетичния план и намален брой на приетите калории. 

Лесни съвети за изготвяне на план за разумно разпределение на порциите и спазването му

Използвайте визуални средства

Опитайте с по-малки чинии и прибори: използването на по-малка чиния за вечеря може да подведе мозъка ви да мисли, че е по-пълна, което ви помага да ядете по-малко, съветва Healthline.

Обмислете да използвате чиния за контрол на порциите: специализираните чинии помагат да се ориентирате колко протеини да сервирате, колко нишесте и колко зеленчуци. 

Използвайте ръцете си като инструменти за измерване (дланта = протеини, юмрук = зеленчуци, шепата на ръката = зърнени храни, палец = мазнини) – това е практично и лесно за използване, когато нямате везна или не използвате приложение за следене на калориите. 

Източник: Контрол на порциите – как да ядете любимите си храни, без да прекалявате

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

диета калории хранене
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem