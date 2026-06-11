Ново откритие в Хераклея Синтика: може да е статуя на Артемида

Екипът на проф. д-р Людмил Вагалински е на път да направи сензационно откритие при разкопките на Хераклея Синтика. От Archaeologia Bulgarica съобщиха, че археолозите са открили стъпала на мраморно божество върху основа при разкопките на античния град и допълниха, че вероятно се касае за статуя на Артемида.

"Първото предположение е, че става въпрос именно за Артемида, защото сандалите са ловджийски тип, а и защото култът към нея е бил изключително популярен в района на Средна Струма", посочват експертите на терен.

Фрагментът е намерен пред храма на Херакъл, но това определено не са неговите крака, коментира проф. Вагалински.

По размера им може да се предположи, че статуята е била около човешки ръст.

Възможно е да се окаже и че главата на неизвестната досега богиня, открита преди няколко години от същия екип, може да е от тази скулптура. Предстоят изследвания, които да докажат или отхвърлят хипотезата, допълват от Archaeologia Bulgarica.