Андреа Бочели ще пее на церемонията по откриването на Световното по футбол

Италианският оперен певец Андреа Бочели, Дейвид Гета, EJAE и Меган Ти Сталиън ще пеят на церемонията по откриването на Световното първенство по футбол и ще представят официалната песен на турнира, според пресслужбата на Международната федерация на футболните асоциации.

В откриващия мач на турнира Мексико ще играе срещу Южна Африка. Мачът ще се проведе на 11 юни на стадион „Ацтека“ в Мексико Сити, с начален час 22:00 часа.

Световното първенство ще се проведе в Съединените щати, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли. За първи път 48 отбора ще участват в турнира.