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Андреа Бочели ще пее на церемонията по откриването на Световното по футбол

Той, Дейвид Гета, EJAE и Меган Ти Сталиън ще представят официалната песен на турнира

11.06.2026 | 06:45 ч. 17
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Италианският оперен певец Андреа Бочели, Дейвид Гета, EJAE и Меган Ти Сталиън ще пеят на церемонията по откриването на Световното първенство по футбол и ще представят официалната песен на турнира, според пресслужбата на Международната федерация на футболните асоциации.

В откриващия мач на турнира Мексико ще играе срещу Южна Африка. Мачът ще се проведе на 11 юни на стадион „Ацтека“ в Мексико Сити, с начален час 22:00 часа.

Световното първенство ще се проведе в Съединените щати, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли. За първи път 48 отбора ще участват в турнира.

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