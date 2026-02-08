20-минутна силова тренировка с фин кардио акцент за стегнати мускули

Изпитвате спад на мотивацията в края на януари или просто искате да разнообразите рутината си със свежи движения? Запознайте се с бързата, но интензивна тренировка с дъмбели, която ще ви върне към живота.

Тази тренировка за цяло тяло е съсредоточена върху функционални силови тренировки с фин кардио акцент, включващ мощни движения, които разпалват мускулите ви и тихо повишават сърдечната честота – всичко това само с чифт дъмбели.

Ще преминете през комбинирано гребане, атлетични скачащи упражнения и финално упражнение за извайване на корема, което ще изгради мускули. Иначе казано – ставате по-силни, по-потни и по-уверени с всеки рунд.

Да започваме!

Инструкции: Преминете през сет 1, като изпълнявате всяко упражнение за 30 секунди, последвано от 30 секунди почивка. Повторете три пъти, преди да преминете към сет 2. Почивайте цяла минута между сетовете (или повече, ако е необходимо). Искате допълнително предизвикателство? Завършете с три 30-секундни серии от джъмпинг джакс с тежести, като почивате 30 секунди между всяка серия.

Сет 1

Клек преса

Начин на изпълнение:

Застанете с крака на ширината на раменете, държейки по един дъмбел във всяка ръка, подпрени на раменете. Спуснете се в клек.

Докато се изправяте, избутайте се от петите и изтласкайте дъмбелите над глава с едно меко и праволинейно движение. Спуснете ги отново към рамото, за да се върнете в изходна позиция.

Скейтър

Начин на изпълнение:

Застанете с крака на ширината на бедрата. Скочете на една страна, приземявайки се на прилежащия крак, като леко сгънете коляното, докато другият крак е зад тялото, но не докосва пода.

Със стъпилия на пода крак скочете в обратната посока, сменяйки краката във въздуха. Движете ръцете по време на цялото упражнение.

Продължете да сменяте страните за 30 секунди.

