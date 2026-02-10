IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 20

Meta и YouTube на съд в САЩ

Делото е за пристрастяване на децата

10.02.2026 | 07:25 ч. Обновена: 10.02.2026 | 07:30 ч. 2
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

В САЩ започна основното съдебно производство по знаково дело срещу Meta и YouTube, което може да създаде правен прецедент дали платформите умишлено са проектирани така, че да водят до пристрастяване сред децата, предаде БГНЕС.

Адвокатите на двете страни ще изложат аргументите си пред жури в Лос Анджелис. Очаква се главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг да даде показания още следващата седмица, а ръководителят на Instagram Адам Мосери да се яви в съдебната зала още в сряда.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Meta YouTube сащ дело
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem