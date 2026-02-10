Meta и YouTube на съд в САЩ

В САЩ започна основното съдебно производство по знаково дело срещу Meta и YouTube, което може да създаде правен прецедент дали платформите умишлено са проектирани така, че да водят до пристрастяване сред децата, предаде БГНЕС.

Адвокатите на двете страни ще изложат аргументите си пред жури в Лос Анджелис. Очаква се главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг да даде показания още следващата седмица, а ръководителят на Instagram Адам Мосери да се яви в съдебната зала още в сряда.