Край на делото за склоняване към проституция срещу Даниел Стърн от "Сам вкъщи"

Обвинението срещу актьора от "Сам вкъщи" ("Home Alone") Даниел Стърн за склоняване към проституция е било отхвърлено.

Според Entertainment Weekly прокуратурата в окръг Вентура е прекратила делото по обвинение за участие или съгласие за участие в проституция, повдигнато срещу 68-годишния актьор след инцидент през декември 2025 година.

"Подсъдимият направи това, което трябваше да направи. Завърши образователния курс и получи прекратяване на делото. Това е стандартната ни практика при първо провинение, свързано с проституция", заяви в позиция до EW представител на прокуратурата в окръг Вентура.

Адвокатът на актьора, Блеър Бер, каза пред California Post: "Делото е прекратено окончателно и без право на повторно повдигане на същото обвинение - така, както трябваше да бъде още от самото начало - и сме изключително доволни".

По информация на властите Стърн е бил санкциониран на място в мотел в Камарильо, Калифорния, уточни пред People говорителят на прокуратурата в окръг Вентура Джоуи Бутѝта.

"Доколкото разбирам, на място му е съставен акт/предписание и след това е бил освободен", каза Джоуи Бутѝта.

По-късно Бутѝта допълни пред списанието, че на Стърн официално е било повдигнато обвинение на 12 януари, а разпоредителното заседание е било насрочено за 13 януари. TMZ съобщи, че актът е бил съставен на 10 декември.

"Офисът на шерифа на окръг Вентура ни изпрати документацията по акта/предписанието и в момента тя се разглежда от нашите прокурори", заяви по-рано Джоуи.

Според EW, ако беше признат за виновен, Даниел Стърн е можел да получи до шест месеца затвор и глоба до 1000 долара.

Актьорът, който изигра Марв - единия от бандитите - в коледната класика от 1990 г., днес се занимава със скулптура и земеделие и живее в ранчо в Калифорния.

В интервю за People през декември 2025 г. актьорът каза, че успехите му през 80-те и 90-те са му донесли "достатъчно пари, за да не се налага да работя", и са му дали "усещане за задължение да се възползвам разумно от късмета си".

EW по-рано съобщи, че Даниел е бил избран за поддържаща роля в ситкома на ABC "Искаш ли деца?" ("Do You Want Kids?") с Рейчъл Блум и Рори Сковъл, но се е оттеглил от проекта малко след повдигането на обвинението. След това продукцията е избрала друг актьор за ролята, посочва изданието.

Сред по-скорошните телевизионни участия на Стърн са "За цялото човечество" ("For All Mankind") и "Шрил" ("Shrill"). Той е и гласът зад задкадровия разказ в оригиналния сериал "Чудните години" ("The Wonder Years"). В киното Даниел Стърн играе рамо до рамо с Били Кристъл в комедиите "Градски каубои" ("City Slickers") и "Градски каубои 2: Златото на Кърли" ("City Slickers 2: The Legend of Curly's Gold"), а също така има роли и в "Diner" на Бари Левинсън и "Хана и нейните сестри" ("Hannah and Her Sisters") на Уди Алън.