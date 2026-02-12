IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дъщерята на Приянка и Ник Джонас е претърпяла 6 кръвопреливания

Пвецът и актрисата станаха родители през 2022 година чрез сурогатна майка

12.02.2026 | 22:20 ч. 3
Снимки: Getty Images

Ник Джонас си спомни за ужасяващите първи мигове след раждането на дъщеря му Малти Мари.

33-годишният изпълнител участва в епизод от подкаста On Purpose, излъчен на 4 февруари, където сподели неразкривани досега детайли около раждането на дъщеря си.

Той обясни, че Малти, която Джонас и съпругата му Приянка Чопра посрещнаха през 2022 година чрез сурогатна майка, е дошла на този свят при много напрегнати обстоятелства. 

„Очаквахме я през април в годината, в която се роди, но получихме обаждане, че всичко се случва по-рано. И изведнъж трябваше да се задействаме“. 

„Отидохме в болницата и тя вече беше родена. Беше малко над 700 грама и... лилава“, спомня си Ник за раждането на Малти, което се случва през януари.

Музикантът обяснява „Тези ангели в неонаталното отделение я реанимираха веднага и много бързо се погрижиха за нея, интубирайки я и всичко останало“. 

Изпълнителят казва, че тъй като дъщеря му се ражда по време на пандемията от COVID-19, той и Приянка са се редували да стоят в болницата по 12 часа в продължение на три месеца и половина. 

„Все още мога да усетя миризмата. Беше едновременно успокояващо и плашещо да бъда там всеки ден и да виждам други семейства, които преминават през подобни ситуации“, споделя Ник.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Приянка и Ник Джонас
