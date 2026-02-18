Парис Хилтън на 45 - звездата посрещна празника си по изрязани бански

Парис Хилтън навърши 45 години на 17 февруари и ги отпразнува, позирайки в миниатюрен бял бански за фотосесия на плажа в Търкс и Кайкос.

Хотелската наследница избра запомнящ се тоалет, за да започне празненствата по случай рождения си ден.

Парис, която се изявява като диджейка, предприемач и моден инфлуенсър, отлетя за Търкс и Кайкос със семейството си преди специалния си ден, за да участва в импровизирана фотосесия на плажа.

Парис демонстрира невероятната си физика в оскъдния бански, докато позира на пясъчен плаж, използвайки възможността да промотира марката си Parivie Skincare.

На няколко снимки блондинката се разхожда по плажа с едва доловимия си бански костюм, сандали, бели слънчеви очила и съответстваща шапка, докато държи голям, розов брандиран пояс.

