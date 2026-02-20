IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Преименуват летището в Палм Бийч на името на Тръмп

Законодателите във Флорида одобриха предложението

20.02.2026 | 08:23 ч. 6
Снимка Пиксабей

Законодателите във Флорида одобриха преименуването на международно летище в Палм Бийч на името на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Гласуването с 25-11 гласа в щатския Сенат последва гласуването от преди няколко дни на местната Камара на представителите с 81-30 гласа. Законодателите от Републиканската партия до голяма степен подкрепиха законопроекта, докато демократите възразиха срещу преименуването на летището.

„Погрешно и несправедливо е, че контролираният от републиканците законодателен орган на Флорида игнорира гласовете на окръг Палм Бийч, като прокара законопроект за преименуване на международното летище, без да даде на жителите на окръга реална възможност за участие“, заяви Лоис Франкел - конгресменка от Демократическата партия, която представлява Уест Палм Бийч в Конгреса на САЩ.

Законопроектът се насочва към бюрото на губернатора на Флорида Рон ДеСантис, републиканец, който не е казал дали ще го подпише. Офисът на губернатора не отговори веднага на заявката за коментар. Белият дом отказа коментар.

Тръмп, родом от Ню Йорк, се мести във Флорида през 2019 г. в курорта Мар-а-Лаго в Уест Палм Бийч. /БТА

