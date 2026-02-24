Ретрограден Меркурий в Риби на 26 февруари - не започваме нищо ново

Планетата Меркурий управлява комуникацията, пътуванията и технологиите, така че всички тези неща често са нарушени, когато тя започва ретроградното си движение. Нещата могат да станат малко хаотични, но има и много положителни страни по време на ретроградните периоди на планетата.

На 26 февруари започва първият такъв период за 2026 година в знака Риби. Той ще продължи до 20 март.

След това, Меркурий ще бъде ретрограден от 29 юни до 23 юли (в Рак) и от 24 октомври до 13 ноември 2026 (в Скорпион). Когато Меркурий е ретрограден, бихме могли да се отдадем на размисъл, преоценка на целите, оттегляне. Меркурий ни напомня да забавим темпото, за да можем да преразгледаме своите убеждения, модели на мислене и как искаме да продължим напред в живота си.

През 2026 г. всеки период на ретрограден Меркурий ще е във воден зодиакален знак – първо Риби, след това Рак и накрая Скорпион.

Водните знаци са привлечени от емоциите и насочват енергията си към взаимоотношения и себепознание. Тъй като ретроградният Меркурий е период за размисъл, този акцент върху състрадателната енергия на водата означава, че бихме могли да излезем от ретроградния период с по-голяма яснота относно хората, с които сме свързани, и за собствения си вътрешен свят.

Всеки ретрограден Меркурий е период, когато недоразуменията, това да ни се развали техника, да се забави пътуване са често срещани.

Когато Меркурий е ретрограден през знака Риби, той се насочва към областите от живота, управлявани от този знак, включително подсъзнанието, фантазията, сънищата и духовността. Може да изпитате разочарования от близки хора, да сънувате странни сънища, които сякаш означават нещо или да се борите с чувството, че просто не можете да различите кое е реално и кое е въображаемо.

Източник: Ретрограден Меркурий в Риби на 26 февруари – връщаме се към стари мечти