Как руските телевизии изкривяват реалността за Путин?

Руската държавна телевизия продуцира отделни, извънефирни новинарски предавания за руския лидер Владимир Путин от 2011 г. насам, като създава идеализирана картина на страната само за него.

Дмитрий Скоробутов, бивш главен редактор на новинарската програма "Вести" по "Россия 1", описа споразумението в интервю в YouTube, пишат от The Moscow Times.

Резултатът, според Скоробутов, е лидер, откъснат от обективната картина на собствената си страна и най-вече от войната срещу Украйна. Путин, посочи той, сега управлява от реалност, сглобена за него, а не от тази, с която руснаците всъщност се сблъскват.

По времето на Скоробутов в канала проектът е бил известен като "Главният зрител". След излъчването на редовното издание на "Вести" в 20:00 часа, екипът оставал, за да сглоби втора версия, предназначена само за президента. Те са работили по инструкции какво да запазят, какво да добавят, къде да разкрасят и какво да премахнат, обясни той. Целта е била да се представи на Путин безупречен образ на просперираща Русия и на него самия като доброжелателен президент.

Промяната последва масовите протести "За честни избори" в Москва през 2011 и 2012 г., сред най-големите в съвременната руска история. Вътрешният кръг на Путин е бил разтърсен от демонстрациите на площад Болотная, разказа Скоробутов, затова е предприел действия, с които да изолира президента от нефилтрирана информация.

"Те се опитаха да започнат да го изолират точно от реалните събития, от информационната среда, да не говорим за контактите с външния свят", добави той.

Според информация, публикувана в The Moscow Times, Путин сега получава още по-недостоверна информация, особено за войната в Украйна. Цензурата на репортажите от фронтовата линия, подготвяни за президента, започнала след април 2022 г., когато украинските сили потопиха "Москва" - флагманския крайцер на руския Черноморски флот.

"Това, което виждам сега, е просто кошмар", заяви Скоробутов. "Той знае малко за реалните събития и много малко за това, което се случва във войната"

Скоробутов започва телевизионната си кариера през 2000 г., преди да се премести в държавната телевизия ВГТРК. Той става главен редактор на "Вести" през 2006 г. на 26-годишна възраст. Някога убеден поддръжник на Путин, който вярваше, че срещу Русия се води информационна война, по-късно той се обърна срещу президента.

След уволнението си през 2017 г. той започва публично да говори за цензурата по държавната телевизия, предприема съдебни действия срещу бившия си работодател и получава политическо убежище в Швейцария през 2020 г.

Тази картина на лидер, затворен в курирана реалност, е в съответствие с по-широкото тълкуване на траекторията на Кремъл. Бил Браудър, финансист, който следи руския лидер от две десетилетия, твърди, че Путин сега е изолиран и се страхува да не загуби контрол над наратива, прекарвайки дълги периоди в бункери.

Той твърди, че дългогодишната надеждна стратегия за използване на чуждестранни войни, за да се отклони вниманието от вътрешния провал, се колебае, тъй като разходите за инвазията достигат до обикновените руснаци.

В същото време аудиторията на самите канали, които произвеждат подобни послания, намалява. Трите основни държавни телевизионни оператора в Русия – "Россия 1", "НТВ" и "Първи канал" - загубиха средно около 14% от зрителите си през последните четири месеца, като НТВ загуби най-много. Политическите токшоута на най-известния телевизионен водещ в страната, Владимир Соловьов, се спуснаха от първите двадесет до под седемдесетото място в рейтингите, докато общата аудитория на държавната телевизия е намаляла с около 25 до 26 милиона души от 2017 г. насам.