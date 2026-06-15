Сбъдната мечта: Чарли Уейли получи диплома от колеж на 81 години

Ветеран от войната във Виетнам вече е колежански дипломант, като покорява този връх на цели 81 години. Чарли Уейли завършва Georgia Highlands College на 14 май със степен Associate of Arts по наказателно правосъдие, съобщиха от учебното заведение.

Уейли, който е служил 23 години във Военноморските сили на САЩ, разказва пред People, че получава дипломата си повече от шест десетилетия след като напуска гимназията и се записва в армията в началото на войната.

За ветерана връщането към образованието е било лична цел - нещо, което е направил "за собственото си самосъхранение", след като бил вдъхновен от близките си.

"Исках да видя дали мога да го направяй. И го направих", заявява той.

Разговорът, който променя всичко

Идеята да се върне в училище се появява преди няколко години по време на разговор с внука му, който тогава е студент. Именно той го насърчава да опита. Уейли, който получава дипломата си за средно образование, докато служи във флота, бързо се "навива".

"Просто ме разкъсваше отвътре, че нямам диплома. Синът ми има диплома. Внукът ми работи по магистратурата си, а аз просто се чувствах така, сякаш съм останал извън веригата", споделя той пред People.

Така Уейли решава да се запише в Georgia Highlands College, който се намира само на няколко километра от дома му в Картърсвил. Според колежа ветеранът решил да пробва именно там, след като години наред наблюдавал как кампусът се изгражда близо до дома му.

Ново начало на 78 години

Когато започва занятия през август 2023 г., Уейли признава, че не е бил напълно сигурен каква специалност да избере. В крайна сметка се насочва към наказателното правосъдие, след като му го препоръчват - и повече не поглежда назад.

Едно от най-големите предизвикателства за него било да се научи да използва компютър, за да изпълнява задачите си. Но вместо да го приеме като оправдание, той го превръща в част от изпитанието.

"Е, вече не се пише на ръка. Ще трябва да се приспособиш, Чарли. Ще трябва да направиш тази промяна, ако искаш да останеш тук", спомня си, че си казал тогава.

В продължение на 3 години Уейли работи за дипломата си, като често отделя по повече от 3 часа вечер за домашни. По пътя получава и помощ от състудентите си.

Този път обаче ученето има съвсем различен вкус. Уейли признава, че като дете нямал никакво желание да учи, докато сега истински се наслаждавал на процеса.

"Беше трудна работа, но си струваше", казва той.

Диплома на стената и урок за цял живот

Днес Уейли с гордост гледа дипломата, която вече виси на стената му. Не планира да се връща на работа - остава пенсионер - но постижението има друга стойност за него.

Ветеранът вярва, че военният му опит също му е помогнал да се справи.

"Там те учат да заслужиш всичко, което получаваш. И това ми харесва... Харесвам дисциплината", казва Уейли.

Той се надява историята му да вдъхнови и други хора да не спират да учат, независимо от възрастта.

"Никога не спирайте да искате да знаете какво има отвъд хоризонта. Винаги се стремете и бъдете жадни да научите тази тема. А после, когато я научите, има друга тема, която можете да научите, и още една след нея. Никога не спираш да учиш, ако сам не си поставиш край", казва ветеранът.