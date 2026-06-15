Иранските футболисти вече могат да нощуват в САЩ

Иранските футболни национали ще могат да нощуват в Съединените щати по време на Световното първенство. Това потвърдиха от Иранската футболна федерация пред агенция DPA в деня на първия мач на отбора срещу Нова Зеландия, който е във вторник от 4:00 часа сутринта българско време.

Първоначалният план предвиждаше тимът да пътува до САЩ само в дните на мачовете си и веднага след това да се връща в базата си в Тихуана, Мексико. Впоследствие обаче целият отбор замина за Лос Анджелис още в деня преди двубоя с Нова Зеландия. Така иранските национали вече ще могат да остават да нощуват в САЩ, когато това е удобно за програмата им.

И трите срещи на Иран от груповата фаза на Мондиал 2026 ще се играят на територията на Съединените щати, които водят военни действия с Иран.

Първото пътуване на отбора до САЩ обаче не премина напълно гладко. Иранците пристигнаха със закъснение за пресконференцията преди мача, а нападателят Мехди Тареми обясни, че тимът е напуснал базата си пет часа преди излитането на краткия полет.

Около участието на Иран на Световното първенство имаше сериозна несигурност заради конфликта със САЩ. По-късно отборът премести лагера си за Мондиал 2026 от Аризона в Мексико, пише БТА.