Мили Боби Браун стана Мария Антоанета за ЧРД

Мили Боби Браун показа снимки от пищното тържество по повод своя 22-и рожден ден. Актрисата навърши 22 г. на 19-и февруари.

Преди дни тя разкри в социалната мрежа Instagram, че партито е било на тема Мария Антоанета. Гостите са били с тематични облекла - розови корсети, набрани и къдрави елементи по дрехите, носили са перуки.

Мили е била във вихъра си.

Звездата позира по корсет в бледорозово - с дълбоко деколте, дантела и къдрави ръкави. Тя е и по къси бели гащички, които са с набрани елементи. Освен това, актрисата носи дълги до бедрата прозрачни бели чорапи, които завършват с дантела. Боби Браун е с бял чокър, бели обеци и вдигната коса.

Феновете отбелязват, че тя изглежда наистина много секси.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net