Дейвид Боуи и Иман изпратили дъщеря си в клиника за рехабилитация против волята й

Дъщерята на Дейвид Боуи твърди, че е била принудена да посещава рехабилитационен център, когато е била млада.

Във видео, споделено в Instagram, 25-годишната Александра „Лекси“ Джоунс, която е дъщеря на покойния певец и съпругата му Иман, говори откровено за детството си и какво е било чувството да пораснеш в дом с двама известни родители. Въпреки че благодари за възможностите, които е получила през времето, тя също така отбеляза, че никога не е знаела дали хората са искали да бъдат около нея заради фамилията, или заради нея самата.

По време на видеото Лекси заяви, че е трябвало да ходи на лечения, а малко по-късно обяснява, че се е борила с депресия, хранително разстройство и злоупотреба със субстанции още на 14-годишна възраст. Тя твърди, че е била насилствено изгонена от семейния дом само няколко часа, след като баща ѝ е бил диагностициран с рак на черния дроб – момент, който описва като един от най-деликатните в живота си.

Лекси казва, че когато Боуи е бил диагностициран с рак на черния дроб през 2014 година, тя е достигнала своята точка на пречупване. Хората около нея започнали да експериментират с наркотици и алкохол, но самата тя вярва, че нейната злоупотреба е била подтикната не от търсене на забавление, а от нещо съвсем друго.

„Аз не търсех забавление. Не експериментирах. Аз бягах. Бягах от оплетения си ум, сложната семейна обстановка, училището. Когато партито приключи за всеки други, аз продължих. Пиех и се дрогирах сама“, казва Джоунс.

Източник: Tialoto.bg