Джесика Алба и 14-годишната ѝ дъщеря блеснаха на дефилето на Fendi в Милано

Плеяда от звезди пристигна в Милано, за да изгледа на живо първата колекция на Мария Грация Киури като креативен директор на Fendi.

62-годишната Мария, която преди това ръководеше Dior в продължение на девет години, се завърна в италианската модна къща, откъдето стартира кариерата си като създател на дамски чанти през 1989 година.

Сред звездите, които направиха най-голямо впечатление, бяха Джесика Алба и дъщеря ѝ Хевън, които изглеждаха като сестри.

44-годишната американска актриса прикова погледите с черен костюм от три части, завършен с елегантно палто в същия цвят. Първоначално Джесика позира сама за няколко снимки, след което към нея се присъедини и дъщеря ѝ. Приликата помежду им е поразителна, а Хевън вече е настигнала майка си по височина.

14-годишната красавица беше пълна противоположност на мама, когато говорим за стила. Докато Алба беше в черно, то Хевън заложи на изцяло бялата гама. Момичето носеше дънков тоалет с късо яке, допълнен от черна чанта, черен колан и черни обувки.

Семейната поява идва на фона на наскоро приключилия развод между Джесика Алба и Кеш Уорън, след който актрисата се утеши в прегръдките на новия си приятел Дани Рамирес.

Източник: Tialoto.bg