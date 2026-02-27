IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Джесика Алба и 14-годишната ѝ дъщеря блеснаха на дефилето на Fendi в Милано

Редица звезди изгледаха дебюта на Мария Грация Киури като креативен директор на марката

27.02.2026 | 23:30 ч. 4
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Плеяда от звезди пристигна в Милано, за да изгледа на живо първата колекция на Мария Грация Киури като креативен директор на Fendi. 

62-годишната Мария, която преди това ръководеше Dior в продължение на девет години, се завърна в италианската модна къща, откъдето стартира кариерата си като създател на дамски чанти през 1989 година. 

Сред звездите, които направиха най-голямо впечатление, бяха Джесика Алба и дъщеря ѝ Хевън, които изглеждаха като сестри. 

44-годишната американска актриса прикова погледите с черен костюм от три части, завършен с елегантно палто в същия цвят. Първоначално Джесика позира сама за няколко снимки, след което към нея се присъедини и дъщеря ѝ. Приликата помежду им е поразителна, а Хевън вече е настигнала майка си по височина.

14-годишната красавица беше пълна противоположност на мама, когато говорим за стила. Докато Алба беше в черно, то Хевън заложи на изцяло бялата гама. Момичето носеше дънков тоалет с късо яке, допълнен от черна чанта, черен колан и черни обувки. 

Семейната поява идва на фона на наскоро приключилия развод между Джесика Алба и Кеш Уорън, след който актрисата се утеши в прегръдките на новия си приятел Дани Рамирес. 

Джесика Алба
