Приятна изненада на борда: Мартеници за пътниците на "България Еър"

Вчера, 1 март, националният авиопревозвач отново поднесе приятна изненада на своите пътници по случай традиционния български празник Баба Марта. Всички пасажери, пътували с редовните линии на „България Еър“ в този ден, получиха от кабинния екипаж специален подарък – красива българска мартеница с пожелание за здраве, късмет и благополучие.

С този жест авиокомпанията отбеляза настъпването на пролетта и символиката на един от най-обичаните български обичаи. Мартеницата, със своите преплетени бели и червени конци, носи дълбоко значение за българите и е символ на ново начало, позитивна енергия и добри пожелания. Инициативата предизвика усмивки и искрена радост сред пътниците, които останаха приятно изненадани от вниманието.

Според народната традиция най-голямо щастие и късмет носи мартеницата, която е подарена. Именно затова авиокомпанията поднася този комплимент на своите пасажери като знак на признателност, заедно с пожелание за спокойни полети, вдъхновяващи пътувания и незабравими преживявания през годината.

Авиокомпанията показва уважение към българския фолклор, традиции и обичаи, като по повод значими празници се стреми да създава допълнителен уют и положителна емоция на борда. По този начин и чуждестранните пътници също могат да се докоснат до българската култура и идентичност – неразделна част от мисията на националния превозвач.