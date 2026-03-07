IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рецептата Dnes: Бързи палачинки

Трик за вкусни и лесни палачинки

07.03.2026 | 15:12 ч. 1
Снимка: istock

Съставки:

  • 3 яйца
  • 120 г брашно
  • 120 мл вода
  • 180 мл прясно мляко
  • щипка сол
  • 1/2 ч.л. ванилова есенция
  • 1 с.л. леко разтопено масло

Приготвяне:

  • Всички съставки се слагат в блендер и се разбиват добре за няколко минути. 
  • След това купата на блендера се слага в хладилник за 1 час, за да „почине“ сместа за палачинките. 
  • Загрейте добре тиган с незалепващо покритие. 
  • Разтопете малко масло. 
  • Сипете от сместа и изпечете палачинката от двете страни до златистокафяво. 
  • По същия начин пригответе и останалите палачинки. 
  • Сервирайте ги така, както обичате да ги хапвате. 

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg

Тагове:

палачинки рецепти закуски
