Рецептата Dnes: Бързи палачинки

Съставки:
- 3 яйца
- 120 г брашно
- 120 мл вода
- 180 мл прясно мляко
- щипка сол
- 1/2 ч.л. ванилова есенция
- 1 с.л. леко разтопено масло
Приготвяне:
- Всички съставки се слагат в блендер и се разбиват добре за няколко минути.
- След това купата на блендера се слага в хладилник за 1 час, за да „почине“ сместа за палачинките.
- Загрейте добре тиган с незалепващо покритие.
- Разтопете малко масло.
- Сипете от сместа и изпечете палачинката от двете страни до златистокафяво.
- По същия начин пригответе и останалите палачинки.
- Сервирайте ги така, както обичате да ги хапвате.
