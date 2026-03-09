Българският филм "Огледалото на дявола" тръгва по Bulgaria ON AIR от 19 март

От 19 март зрителите на Bulgaria ON AIR ще могат да проследят завладяващата българска криминална драма „Огледалото на дявола“, която ще се излъчва всяка делнична вечер от 20:10 часа. В 4 серии поредицата разказва история за изборите, които променят съдбата, и цената, която човек плаща, когато се изправи срещу системата.

„Огледалото на дявола“ поставя своя главен герой пред безмилостен избор – да продължи, да отмъсти или да прости. Полицай от криминалния отдел попада в капана на невидима война, в която се преплитат професионалният дълг, законът, престъпността и властта на парите. В тази битка няма лесни решения, а всяка победа носи висока цена – семейството, приятелството, честността и личната независимост.

Сценарият е дело на Николай Волев и Марин Дамянов, а режисурата на Николай Волев. Зад камерата застава операторът Емил Христов, а художественото оформление е поверено на Росица Бакева.

В ролите зрителите ще видят Христо Мутафчиев, журналистът и продуцент от Bulgaria ON AIR Калина Донкова, Касиел Ноа Ашер, Деян Донков, Илия Раев, Мария Статулова, Десислава Бакърджиева, Цанислав Стойков, Пламен Петров, Радена Вълканова, Биляна Петринска, Елена Ангелова, Георги Тошев, Златина Тодева, Роберт Янакиев, Васил Михайлов, Велико Стоянов, Станка Калчева и още редица популярни имена от българската сцена и екран.

Действието в „Огледалото на дявола“ се развива около Радо и неговия колега Кольо, които предприемат поредната акция по залавяне на наркотрафиканти. Но операцията завършва неуспешно, след като началникът им оправдава освобождаването на задържаните престъпници. Разочарованието от системата съвпада с драматични събития в личния живот на Радо. Съпругата му Марта поддържа интимна връзка, на която той и дъщеря му Яна стават неволни свидетели. Малко след това Марта напуска семейството и подготвя документите си за емиграция.

Объркана и наранена, Яна остава при баща си. В опит да избегне среща с майка си и да се справи с болката, тя спира да ходи на училище и предприема отчаян опит да избяга от дома си през балкона, който завършва с тежко падане.

На фона на разпадащо се семейство и компрометирана система, „Огледалото на дявола“ изследва границата между доброто и злото и поставя въпроса колко струва една победа, когато залогът е човешката душа.

Излъчването на „Огледалото на дявола“ е само част от поредицата значими български заглавия, които Bulgaria ON AIR е подготвила за зрителите си през настоящия телевизионен сезон. С тях водещата политематична телевизиая у нас продължава своята мисията си да съхранява и популяризира българското културно наследство, като предлага на зрителите стойностно съдържание и истории, които остават във времето.