Кога Лейди Гага и Майкъл Полански ще минат под венчилото?

Лейди Гага сподели нова подробност около предстоящата си сватба с годеника си Майкъл Полански – и изглежда, че големият ден изобщо не е далеч.

39-годишната певица разкри, че двамата ще се оженят "съвсем скоро", по време на телефонно включване в iHeartRadio стрийма "Romantic Radio" на Бруно Марс в петък, 6 март.

"Здрасти, Бруно. Аз и моят годеник пътувахме през цялата година, но скоро ще се женим. Надявахме се, че може би ще избереш специална песен за нас", казва Гага, чието истинско име е Стефани Джерманота, в гласово съобщение, излъчено по време на предаването.

"Познавам този глас. Това е моята скъпа приятелка Лейди Гага", реагира 40-годишният Бруно Марс с усмивка.

Поп звездата предложи и конкретна песен за бъдещите младоженци.

"Ако търсиш песен, която да посветиш на съпруга си, бих избрал от новия ми албум "Risk It All" - първата песен", каза той, преди да добави: "Искам да я посветя на Лейди Гага и нейния годеник. Майкъл, това е и за теб."

След това Марс пусна откриващото парче от новия си албум "The Romantic".

Гага и Полански поддържат сравнително дискретна връзка. Двамата за първи път бяха снимани да се целуват на новогодишно парти в Лас Вегас в края на 2020 г., а малко след Super Bowl в Маями същата година вече официално потвърдиха отношенията си. През 2024 г. двойката се сгоди.

Майкъл Полански е предприемач и възпитаник на Харвардския университет. По време на пандемията той и Гага прекарват карантината заедно в дома ѝ в Малибу. След този период връзката им става още по-силна, а технологичният предприемач, инвеститор и филантроп бързо се превръща в централна част от живота на певицата, пише People.

"Моите кучета и мъжът, когото обичам, са целият ми живот", казва Гага пред The Hollywood Reporter през ноември 2021 година.

Певицата потвърди годежа им през юли 2024 г., когато представи Полански като своя "годеник" по време на разговор с френския премиер Габриел Атал на Олимпийските игри в Париж.

Полански участва и в работата по албума на Гага "MAYHEM" (2025 г.), където е съпродуцент и съавтор на няколко песни.

В интервю за Apple Music със Зейн Лоу през март 2025 г. певицата разказа, че именно Полански е вдъхновил песента "Blade of Grass" от албума.

"Като автор на песни ти трябва животът да вдъхновява това, което пишеш. Ако всичко е само за промотиране, ще пиша за промотиране, а няма да пиша за онзи специален момент между нас, когато Майкъл ме попита как бих искала някой ден да ми предложи брак", обясни тя тогава.

Според Гага разговорът се е случил в задния им двор.

"Бяхме в двора и му казах: "Просто вземи стръкче трева и го увий около пръста ми". После написах "Blade of Grass", защото помнех изражението на лицето му, тревата в двора и си мислех, че трябва да използва онова дълго стръкче в средата на тревата", казва тя.