France in Happy: Новото френско меню в ресторанти Happy

Франция е настроение, ритъм и специално отношение към храната. Там готвенето е изкуство, а храната – ритуал, към който се подхожда с внимание и уважение. Новото френско меню на Happy пренася тази философия директно на масата. То ви кани на пътешествие из различните региони на Франция, без да напускате уютната атмосфера на Happy.

От слънчевото крайбрежие на Прованс до Бургундия, всяка френска област има свои характерни ястия и традиции. Именно това ни вдъхнови да съберем различни вкусове в едно меню, без да губим тяхната идентичност и характер.

Френски класики в ново меню: вкусът на Франция в Happy

Френската кухня има своите вечни класики и в новото френско меню на Happy те присъстват с лек, съвременен прочит.

Нито едно истинско френско меню не е пълно без:

● качествени френски сирена

● ароматен и хрупкав хляб

● балансирани сосове и фино подбрани продукти

Затова и във френското меню в Happy тези елементи са неизменна част от всяко едно ястие – с уважение към традицията и внимание към детайла.

Предястия от френското меню на Happy: прекрасен старт за любителите на френската кухня

Първите хапки са покана да забавиш темпото и да настроиш сетивата си. Затова френското меню на Happy започва леко, но с изразителен вкус.

Предястията събуждат апетита чрез балансирани комбинации от сирена, масло и внимателно подбрани продукти.

Класическа френска лучена супа

Ароматният бульон и карамелизираният лук създават усещане за дълбочина и уют. Именно това прави френската лучена супа толкова обичана класика.

Основните съставки на една истинска френска лучена супа са:

● карамелизиран лук

● ароматен бульон

● запечен хляб със сирене

Често се добавя и бяло вино или бренди за още по-богат вкус, а запичането на супата със сирене отгоре създава златиста коричка. Това предястие създава усещане за домашен комфорт - една от емблемите на френската кухня.

Хрупкави сиренца Бри

Хрупкави сиренца Бри са леки и топящи се, с прецизен баланс между плътност и елегантност.

Сиренето Бри с меката си, кремообразна сърцевина е обвито в хрупкава панировка или тесто и се изпича или запържва до златисто. Често се поднася с плодов конфитюр или свежа салата, което добавя приятен контраст. Перфектни са за споделяне и за начало на френското кулинарно пътешествие в Happy.

Основни ястия: Прованс и Бургундия в чинията ти

Южна Франция носи аромат на зехтин, домати, розмарин и мащерка. Провансалската кухня е създадена за дълги вечери и топли разговори, а в новото френско меню на Happy този дух се усеща във всяко ястие.

Нашите предложения залагат на:

● пресни зеленчуци

● ароматни билки

● балансирани, но запомнящи се вкусове

От другата страна е Бургундия – регионът на дълбоките вкусове и плътните сосове. Това е региона на бавното готвене и ястията, които изискват търпение и внимание към всеки детайл.

Телешко Бургиньон – френска класика в Happy

Крехкото телешко Бургиньон е емблематично ястие за френската кухня. Във френското меню на Happy то идва с богат, бавно приготвен сос, в който всяка съставка има своето място.

Основните съставки включват:

Телешко месо, което се готви бавно;

Червено вино, характерно за Бургундия;

Лук, моркови и целина;

Гъби и често бекон или пушено месо за допълнителен умами вкус.

Дългото готвене на слаб огън прави месото изключително крехко и създава дълбок, наситен вкус и аромат.

Касоле за двама – френско ястие за споделяне

Касолето за двама е идеалното ястие за споделяне. То ще ви донесе:

● наситен вкус

● богати текстури

● усещане за домашно, бавно приготвено ястие

Класическото касоле идва от югозападна Франция и се приготвя с бял боб, различни видове месо (наденички, пушени меса) и се пече дълго във фурна, докато се образува хрупкава коричка отгоре.

Френчи бургер – френска интерпретация на класика

Френчи бургерът комбинира сочен бургер с характерен френски прочит - с внимателно подбрани сирена и сосове, които му придават „je ne sais quoi“ (означава буквално "не знам какво"), но се използва, за да опише нещо с неописуем чар – тази специална, трудно обяснима нотка, която прави ястието наистина запомнящо се.

Поднесен с хрупкави френски картофки, той е модерен начин да опитате френско вдъхновение в познат формат.

Френски десерти в Happy: финес и майсторство във всяка хапка

Френските десерти не целят да бъдат прекалено сладки. Те търсят текстура, баланс и финес. В новото френско меню на Happy десертите са създадени именно с тази идея – да завършат храненето леко, но запомнящо се.

● Френска селска торта

Това сладко изкушение е семпло и уютно, с домашен вкус и балансирана сладост.

Френската селска торта често се приготвя с маслено тесто или пухкав блат и може да включва сезонни плодове или лек крем. Леката сладост и простите, но качествени съставки я правят идеална за хора, които ценят класическите десерти.

● Френски шоколадови трюфели

С наситен какаов вкус и кадифена текстура, френските шоколадови трюфели са малки на вид, но с богат и дълбок вкус.

Обикновено се приготвят от висококачествен черен шоколад и сметана, оформят се на малки топчета и се овалват в какао или фин шоколад. Идеални за завършек на менюто или за споделяне.

● Креп Сюзет – класически френски финал

Тънки, фини палачинки се поднасят със специален сос от масло, захар и портокалов сок. В класическите версии често се фламбират с ликьор, което добавя карамелизирана, цитрусова нотка. Те оставят усещане за лекота и елегантност, както подобава един истински френски завършек на вечерята.

За кого е новото френско меню в Happy?

Новото френско меню в Happy е покана да опиташ нещо ново и различно – на френска тематика, но с достъпно и модерно излъчване.

Това меню е създадено за хора, които:

● обичат вкуса, но и историята зад него

● ценят детайла в чинията

● търсят поводи да се насладят на времето с любимите хора

● искат да опитат френска кухня в приятна, позната среда

Happy доказва, че добрата кухня не познава граници. Франция вече не е само дестинация – тя е тук - в ястията, в аромата и в начина, по който храната събира хората около масата.

Bienvenue en France – Bienvenue в новото френско меню на Happy!