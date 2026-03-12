Потвърдено: Катрин Хан ще е Майка Готел!

Катрин Хан влиза в ролята на Майка Готел - и ето това наричаме "перфектен избор".

Walt Disney Studios обяви, че актрисата ще изиграе емблематичния злодей в игралната адаптация на анимационния мюзикъл "Рапунцел и разбойникът" ("Tangled"). Новината беше съобщена с видео, публикувано в Instagram във вторник, което Катрин Хан направи съвместно с Walt Disney Studios.

В клипа актрисата е с черна тениска с образи на анимационната героиня и надпис "Mother Gothel" ("Майка Готел") с големи букви отгоре.

"Хей, OOTD - току-що разбрах какво означава това", казва Хан във видеото, визирайки популярното съкращение в социалните мрежи за "outfit of the day" ("тоалет на деня"): "Та, ето моя тоалет на деня: семпли дънки, очила, тениска... лесна работа. Знаете - просто още един ден." Под публикацията стои надписът: "OOTD, Mother Gothel." ("Тоалет на деня, Майка Готел.")

Катрин Хан промени и описанието в Instagram профила си, което вече гласи "mother knows best" ("мама знае най-добре") - директна препратка към песента на героинята ѝ от оригиналния филм.

Реакцията онлайн не закъсня. Феновете буквално полудяха по новината и веднага заляха социалните мрежи с възторжени коментари, мемета и реакции, като много от тях вече обявиха Катрин Хан за "перфектната Майка Готел". TikTok пък бързо се напълни с т.нар. "едити" (edits) на Катрин Хан и Майка Готел - кратки фен видеа с подбрани кадри, музика, ефекти и монтаж, които ги съчетават така, сякаш ролята винаги е била писана точно за нея.

Австралийската актриса Тийгън Крофт ще изиграе Рапунцел в предстоящата игрална версия, а Майло Манхайм ще влезе в ролята на чаровния разбойник Флин Райдър. Той е познат от поредицата "Зомбита" ("Zombies") на Disney Channel.

Режисьор на филма ще бъде Майкъл Грейси, познат с "Най-великият шоумен" ("The Greatest Showman"), по сценарий на Дженифър Кейтин Робинсън - сценарист и режисьор на "Do Revenge". Продуцент е Кристин Бър, работила по "Круела" ("Cruella") и "По-шантав петък" ("Freakier Friday").

Тийгън Крофт и Майло Манхайм ще поемат ролите, които в анимационния филм от 2010 г. бяха озвучени от Манди Мур и Закари Ливай. В оригинала гласът на Майка Готел беше на Дона Мърфи. Оригиналният "Рапунцел и разбойникът" е режисиран от Нейтън Грено и Байрън Хауърд по сценарий на Дан Фогелман. Според The Numbers филмът е спечелил над 592 млн. долара в световния боксофис.

Лентата спечели и "Грами" за песента "I See the Light", която получи и номинация за най-добра оригинална песен на 83-тите награди "Оскар".