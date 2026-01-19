Феновете са доволни: Катрин Хан може да е новата Майка Готел

Катрин Хан явно все още не е приключила със злодейските роли в Disney. Variety потвърждава, че звездата от сериала "Agatha All Along" обмисля главна роля в игралната версия на "Рапунцел и разбойникът" ("Tangled") на студиото, като води преговори за образа на Майка Готел.

Макар че на този етап Хан все още е само в разговори, ако се присъедини към проекта, тя ще стане третото основно име в каста редом до вече обявените Тийгън Крофт в ролята на Рапунцел и Майло Манхайм като Флин Райдър. Майка Готел е антагонистът в оригиналния анимационен филм - персонаж, който се представя за свръхзакрилящ настойник на Рапунцел, докато тайно използва магическата ѝ коса, за да остане млада и красива. От Disney отказват коментар по темата.

Режисьор на проекта ще бъде Майкъл Грейси, познат с "Най-великият шоумен" ("The Greatest Showman"), като снимките са планирани да започнат по-късно тази година. Продуцент е Кристин Бър, работила по "По-шантав петък" ("Freakier Friday") и "Круела" ("Cruella"), а сценарият е дело на Дженифър Кейтън Робинсън - многолик талант зад заглавия като "Someone Great", "Do Revenge" и "Знам какво направи миналото лято" ("I Know What You Did Last Summer").

Оригиналният анимационен филм "Рапунцел и разбойникът" излиза през 2010 г. и печели близо 600 млн. долара от световния боксофис. В озвучаващия състав тогава участват Манди Мур, Закари Ливай, Брад Гарет и Дона Мърфи, която дава гласа си на Майка Готел.

В момента Катрин Хан е в силна творческа серия с комедийния сериал на Apple "Студиото" ("The Studio"), който се превръща в истински магнит за награди. В него тя влиза в ролята на грубоват и вулгарен маркетинг директор във филмова компания - Мая Мейсън. Този проект идва след сериала "Agatha All Along" по Disney+, спиноф на "WandaVision", в който Хан дебютира като салемската вещица Агата Харкнес.

Предстои да я видим и във филма "Madden" - биографичен проект на Дейвид О. Ръсел за Джон Мадън, с участието на Крисчън Бейл, Никълъс Кейдж, Сиена Милър и Джон Мюлейни.

В телевизионната си кариера Катрин Хан е участвала още в сериали като "Г-жа Флетчър" ("Mrs. Fletcher"), "Tiny Beautiful Things" и "Transparent".