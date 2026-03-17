Експлозии в Дубай, ОАЕ затвори въздушното пространство

В ранните часове тази сутрин в Дубай е имало три експлозии след сигнал за ракетна атака, предаде АФП.

Взривовете последвали сигнал към жителите, изпратен по мобилните им телефони, „незабавно да потърсят безопасно място“ поради „потенциални ракетни заплахи“.

Главното управление за гражданска авиация на Обединените арабски емирства обяви временно и пълно затваряне на въздушното пространство на страната като „извънредна предпазна мярка“ на фона на бързо променящата се ситуация в региона, съобщи тази сутрин държавната новинарска агенция на ОАЕ - УАМ.

Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи по-рано сутринта, че предприема ответни мерки на заплахите от ракети и дронове, идващи от Иран, отбелязва Ройтерс.

Дейността на нефтено-газовото находище „Шах“ в ОАЕ бе временно спряна вчера, докато се оценят щетите след вчелашната атака с дрон, съобщи в „Екс“ пресслужбата на емирството Абу Даби, предаде Ройтерс.

Пожар избухна по-рано днес в находището „Шах“, едно от най-големите по рода си в света, разположено на 180 км югозападно от Абу Даби, предаде Франс прес. Властите овладяха и поставиха под контрол пожара, причинен от атаката с дрон, добави пресслужбата на емирството.