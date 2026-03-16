Шон Пен пропусна Оскарите, бил в Украйна

Шон Пен забележително отсъстваше от церемонията по връчване на наградите "Оскар“ за 2026 година, въпреки че взе третата си награда.

65-годишният актьор не се появи на тазгодишната церемония, въпреки че беше номиниран за най-добър поддържащ актьор - ход, който едновременно обиди и впечатли фенове и потребителите в интернет.

Пен стана четвъртият мъж актьор, спечелил три награди "Оскар“, след като победи Бенисио дел Торо, Джейкъб Елорди, Делрой Линдо и Стелан Скарсгард в категорията. Отсъствието му разгневи потребителите на X, които предложиха бъдещите предавания да прекратят връчването на трофеи на победители, които не присъстват.

По-късно обаче беше разкрито, че актьорът и активист е пропуснал церемонията, за да посети Украйна, според източници, говорили пред New York Times.

Не е известно защо Пен е посещавал Украйна. Той обаче е посещавал страната многократно, включително, за да заснеме документален филм за президента Володимир Зеленски, когато Русия нахлу в страната.

Отсъствието му предизвика хейт

"Трябва да има правило, че който не се появи, защото не му пука за наградата, също не я получава, като в томбола. Не дойде ли? Следващият в списъка, моля. Изключение би било по здравословни причини. На Шон Пен не му пука за тази награда“, споделя потребител в социалните мрежи.

Друг беше изумен от факта, че Пен "е имал нещо по-добро за правене“ от това да присъства на наградите на Академията.

"Освен ако нямате основателна причина да не присъствате, ако не можете да си направите труда да се явите на Оскарите, наградата ви трябва да отиде при подгласника. Шон Пен. Става въпрос за Шон Пен“, написа друг засегнат потребител.

"Вбесява ме, когато някой спечели #Оскари и дори не се появи. Шон Пен не го е грижа за тази награда“, публикува друг.

"Отдайте му заслуженото. Шон Пен каза, че не го е грижа за #Оскарите и е останал верен на думата си и си е останал вкъщи“, похвали го фен.

Всъщност отсъствието му не е голяма изненада.

Пен е пропускал и предишни Оскар-и, където е бил номиниран, а също така не е присъствал на тазгодишните награди БАФТА и наградите за актьори, където в крайна сметка е триумфирал.

Кийрън Кълкин, който обявяваше наградата, се пошегува за отсъствието на Пен, когато звездата в крайна сметка спечели. "Шон Пен не можа да бъде тук тази вечер или не искаше, така че ще приема наградата от негово име“, пошегува се звездата от "Наследници“.

Бляскавата церемония по връзването на 98-те награди на Академията се проведоха в Dolby Theatre в Холивуд, Лос Анджелис.

62-годишният Конан О'Брайън се завърна като водещ на шоуто за втора поредна година, след като пое ролята от Джими Кимъл.