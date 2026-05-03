Локомотив надви Ботев с 2:0 в пловдивското Дерби

С успеха "черно-белите" излязоха на петото място

03.05.2026 | 18:28 ч. 0
Локомотив е господарят на Пловдив, след като победи с 2:0 Ботев на "Колежа" в мач от Втора група на плейофите в Първа лига. Жоел Цварц отбеляза двата гола за успеха.

"Канарчетата" пък играха от 15-ата минута с човек по-малко след червен картон на Емерсон Родригес.

С успеха "черно-белите" излязоха на петото място, с точка пред Черно море. Ботев пък остава осми, като вече изостава с 6 точки от Локо.

Локомотив Пловдив Ботев футбол
