Иван Шишков: Радев ще бъде следващият министър-председател на България

Народният представител от "Прогресивна България" арх. Иван Шишков бе гост в "Седмицата на Дарик", за да коментира актуалната вътрешнополитическа ситуация след първото заседание на 52-рото Народно събрание.

"Аз си имам свой прочит за всички създали се политически сили. Имам съмнение, че някои от тях са създадени умишлено, за да отнемат надеждата на хората. Наречете го политически инженеринг. Те бяха създавани с говорене срещу олигархията да отнемат желанието на хората за истинска промяна. Те бяха създадени от олигархията. След това се появиха служебните кабинети на президента Румен Радев през 2021 година. Тогава започнаха разкритията за "Хемус" и модели на управление, за които не можех да предположа, че някой мозък може да роди такова беззаконие", каза още събеседникът на медията.

"На базата на всички наши категорични и ясни действия да променим, колкото можем, в рамките на служебен кабинет, част от тогавашните министри решиха да направят политически проект. Те обаче забравиха откъде излязоха. Те забравиха, че излязоха от там с имиджа на целия служебен кабинет. Това, което се случи след това, включително и сглобката, беше моментът, в който спадна избирателната активност и хората се обезвериха. Това е моментът, в който олигархията си повярва, че ще им се размине", заяви Шишков.

"Ако за тези избори президентът Радев не бе излязъл от президентството, ние щяхме да сме в сходна политическа ситуация. Нямаше да има ясно мнозинство, което може да промени този модел. Хората повярваха и знаеха, че това е последният шанс. Ние сме отговорни, защото го разбрахме това по време на кампанията. Човек трябва да изпита тази кампания и да види хората, за да разбере докъде е стигнало желанието на хората за промяна", посочи още той.

"Първо трябва да направим да живеем по нормален начин. За да се случи това, трябва да премахнем прегръдката на държавата с олигархията. Тя вече не може да съществува, но тя остава в политическите сили, от които няма да зависи случващото се в държавата", заяви арх. Иван Шишков.

Относно свалянето охраната от НСО на Бойко Борисов и Делян Пеевски той бе категоричен, че това трябва да се направи по законен път.

"Нека да направим такива закони, че веднъж завинаги България да тръгне към нормално европейско развитие. Охраната на Борисов и Пеевски се е появила на базата на някакви разпоредби. Не можем да го направим, просто защото го искаме. Ние вероятно ще го направим. Накрая ще се окаже, че има доводи по различен начин и мотиви тези охрани да се махнат, тогава не може да бъдат махнати по един и същ начин."

"Румен Радев ще бъде следващият министър-председател на България. Той слезе от президентството с една цел – да поеме своята отговорност. Излизането от президентството бе поемане на отговорност. Радев ще поеме цялата отговорност, както всички в "Прогресивна България". Отговорността е неизбежна. Напълно убедени сме, че ще успеем да променим тази система и да излекуваме болната държава така, че болестта да не се върне никога", заяви още той.