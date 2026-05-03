10 филма, които едва не се провалят заради рискове на снимачната площадка

Като заклет киноман, не мога да си затворя очите пред мащабността, с която Холивуд прави своите филми през последните години. Благодарение на технологиите и майсторството на екипа зад камера, на големия екран се предлагат проекти, които могат да ти попречат да спиш дни наред, да те заинтригуват или пък да те впечатлят със своите ефекти. Звук, картина и операторско майсторство се преплитат, за да се създаде проект, достоен за "Оскар" и любовта на публиката.

Но понякога екшънът се случва още на самата снимачна площадка. Без CGI, без обработка и без монтаж. Там, на суровия терен, където една грешките не могат да бъдат изтрити, пренаписани или снимани отново. Един непланиран хор и всичко може да се провали, а последиците след него да са катастрофални.

Последният пример е от снимачната площадка на Rust, където Алек Болдуин застреля смъртоносно операторката Халина Хътчинс и рани режисьора Джоел Соуза. Актьорът твърди, че проблемът е бил в пистолета, който е бил зареден не с халосни, а с истински патрони. И, тъй като сцената е трябвало да бъде снимана от много близо, съдбата на Хътчинс сякаш е била предопределена. До момента Болдуин не е обявен за виновен за стрелбата, Хана Гутиерес-Рийд, която е трябвало да отговаря за зареждането на оръжието, беше призната за виновна по обвинение в непредумишлено убийство.

Делото срещу Алек Болдуин започна на 9 юли 2024 година, но обвиненията бяха отхвърлени три дни по-късно поради нарушение на разкриването на информация по делото. Съдията установява, че властите, по "умишлен и преднамерен" начин, са укрили доказателства от защитата относно комплект куршуми и че това показва "признаци на опасно предубеждение".

Инцидентът предизвика обществена дискусия относно безопасността на труда във филмовата индустрия, отношението към служителите й и използването на истински оръжия като реквизит.

Но Rust не е единственият случай на фатални или почти фатални инциденти. Историята на Холивуд е изтъкана от опасни сцени, които едва не спират продукцията на някои от най-известните проекти на всички времена.

А ето и кои са те:

1. Магьосникът от Оз

Маргарет Хамилтън и Джуди Гарланд. Снимка: Getty Images

"Магьосникът от Оз" е един от най-емблематичните филми на всички времена, но зад кулисите продукцията не е била толкова приказна, колкото опасна. Маргарет Хамилтън, която играе Злата вещица, получава изгаряния по ръцете и лицето си по време на неуспешен каскадьорски опит и също така казва, че зеленият грим е причинил проблеми на кожата й месеци след снимките. Нейната дубльорка, Бети Данко, също получава изгаряния по време на снимките.

Бъди Ебсен, който първоначално играе ролята на Тенекиения човек, е трябвало да напусне снимачната площадка девет дни след началото на снимките, след като е получил тежка алергична реакция към токсичния алуминиев прах, използван в грима му. Той е лекуван в кислородна палатка в болница две седмици след това. Джак Хейли, който поема ролята, също пострадал. Той получава инфекция на окото заради грима на Тенекиения човек.

Междувременно целият актьорски състав е бил поръсен с азбест, който е бил използван като изкуствен сняг в сцената с маковете. Освен това е налице и изключителен натиск, на който е била подложена Джуди Гарланд, особено по отношение на външния й вид. Въпреки че е била само на 15 години, актрисата е била поставена на диета от пилешка супа, черно кафе, цигари и хапчета. Твърди се, че е била сексуално тормозена и от някои от актьорките, които са изиграли ролите на кукли.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg