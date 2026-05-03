Русинова с подробности за тежката катастрофа в София ВИДЕО

Поредна тежка катастрофа, този път на Северна скоростна тангента. По първоначална информация става дума за лек автомобил, навлязъл в насрещното. Това написа във фейсбук Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики, която е била на място.

"Колата се е качила в платното за насрещно идващите при пътния възел при "Чепинско шосе" и от там се е движел в посока село Мрамор в насрещното почти до надлеза при кв. "Бенковски". Вследствие на удара по-тежко са пострадали водачът на навлезлия в насрещното автомобил и спътничката му. Пострадал е и водачът на първата кола, в която се е ударил", съобщава още тя.

Веднага на място е създадена временна организация благодарение на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столична община.

"За съжаление отново сме свидетели на замърсяване на местопроизшествието както и редица нарушения при запазването му. Хаос и липса каквато и да било професионална подготвила и компетентност от страна на пътна полиция. За съжаление претенциите им са огромни, но реалността показва, че имат единствено самочувствие без реална подготовка. Ако пътна полиция повече съблюдаваше за реда по пътищата, вместо да клечат по храстите, вероятно този инцидент щеше да бъде избегнат", смята Диана Русинова.

"За разследването сега предстои да уточни кой е разрешил или разпоредил да се нарушава местопроизшествието в това число и различни части от автомобилите да бъдат преместването от служители на полицията", добавя още тя.

"Ролята на граждански организации като European Center for Transport Policies е да съблюдаваме дали всички правила се спазват и дали всичко се описва коректно. Благодарение на нашите усиля не се допускат кражби от починали лица, подправяне на следи или манипулация на първоначалните данни. Това може да ви отговори на въпросът защо сме нежелани и ни гонят. Причината никога не е била, защото пречим или не спазваме общоприетите процедури за запазване на местопроизшествие", категорична е Русинова.

Ще настояваме за оставки в СДВР и ОД на МВР - София след двата скандални случая през последните няколко дни и опитите за манипулиране на следите от пътни инциденти, завършва Русинова.

Петгодишно дете е сред пострадалите

4 души са пострадали при катастрофата край Северната тангента днес и са транспортирани в "Пирогов". Сред тях е едно 5-годишно момче. След подробни изследвания и прегледи детето остава с контузия в болницата без непосредствена опасност за живота към момента, съобщиха от "Пирогов".

С него е и майка му, която е с няколко счупени ребра. Тя остава в болницата, но като придружител. Бащата на момченцето също преминава подробни прегледи и изследвания, контактен и адекватен, без непосредствена опасност за живота към момента.

Жената, пътувала в друга кола от инцидента, е преминала прегледи и изследвания в "Пирогов". Тя има контузия на едната ръка и е освободена.