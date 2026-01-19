Забравете "Барбенхаймер", пригответе се за "Дюнсдей" ВИДЕО

Първо беше "Барбенхаймър" ("Barbenheimer"), сега идва ли ред на "Дюнсдей" ("Dunesday")?
Робърт Дауни Джуниър и Тимъти Шаламе, уж на шега, обсъждат напълно сериозно идеята да кръстят така 18 декември - датата, на която трябва да излязат "Дюн: Част трета" ("Dune: Part Three") и "Avengers: Doomsday".
Двамата се появиха заедно на сцената в Лос Анджелис в сряда, по време на специална прожекция на филма на A24 "Марти Сюприйм" ("Marty Supreme").
Дауни Джуниър каза пред публиката: "И двамата имаме филми, които излизат на 18 декември, и решихме да му измислим име… Мислим за "Дюнсдей".
Залата реагира със смях, а той довърши: "Ще видим дали дотогава още ще сме приятели."
Зад закачката има и логика: два мега-хита в един ден могат да си помогнат взаимно - да надуят шумотевицата и после да си поделят блясъка от касовия успех. Този номер проработи ударно при "Барби" ("Barbie") и "Опенхаймер" ("Oppenheimer"), които през 2023 г. заедно стигнаха почти 2.5 млрд. долара приходи в световния боксофис и превърнаха двойната премиера в културно събитие.
Оттогава имаше и други опити за подобен "двоен хайп", но не успя да достигне същия ефект - най-обсъжданият беше "Гликед" ("Glicked"), комбинацията между "Злосторница" ("Wicked") и "Гладиатор II" ("Gladiator II").
А числата показват защо идеята изобщо е изкушаваща: последният филм на Джо и Антъни Русо от поредицата "Отмъстителите: Краят" ("Avengers: Endgame") е вторият най-касов филм в историята с 2.8 млрд. долара в световния боксофис. "Дюн: Част втора" ("Dune: Part Two") пък завърши със 715 млн. долара, пише Deadline.
