Забравете "Барбенхаймер", пригответе се за "Дюнсдей" ВИДЕО

Първо беше "Барбенхаймър" ("Barbenheimer"), сега идва ли ред на "Дюнсдей" ("Dunesday")?

Робърт Дауни Джуниър и Тимъти Шаламе, уж на шега, обсъждат напълно сериозно идеята да кръстят така 18 декември - датата, на която трябва да излязат "Дюн: Част трета" ("Dune: Part Three") и "Avengers: Doomsday".

Двамата се появиха заедно на сцената в Лос Анджелис в сряда, по време на специална прожекция на филма на A24 "Марти Сюприйм" ("Marty Supreme").

Дауни Джуниър каза пред публиката: "И двамата имаме филми, които излизат на 18 декември, и решихме да му измислим име… Мислим за "Дюнсдей". Залата реагира със смях, а той довърши: "Ще видим дали дотогава още ще сме приятели."

Зад закачката има и логика: два мега-хита в един ден могат да си помогнат взаимно - да надуят шумотевицата и после да си поделят блясъка от касовия успех. Този номер проработи ударно при "Барби" ("Barbie") и "Опенхаймер" ("Oppenheimer"), които през 2023 г. заедно стигнаха почти 2.5 млрд. долара приходи в световния боксофис и превърнаха двойната премиера в културно събитие.

Оттогава имаше и други опити за подобен "двоен хайп", но не успя да достигне същия ефект - най-обсъжданият беше "Гликед" ("Glicked"), комбинацията между "Злосторница" ("Wicked") и "Гладиатор II" ("Gladiator II").

А числата показват защо идеята изобщо е изкушаваща: последният филм на Джо и Антъни Русо от поредицата "Отмъстителите: Краят" ("Avengers: Endgame") е вторият най-касов филм в историята с 2.8 млрд. долара в световния боксофис. "Дюн: Част втора" ("Dune: Part Two") пък завърши със 715 млн. долара, пише Deadline.

Robert Downey Jr. and Timothée Chalamet on ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ and ‘DUNE: PART 3’ releasing on the same day: “We both have films opening on December 18th, and we decided to coin a name for it. We’re thinking ‘DUNESDAY.’” (via @timotheenation) pic.twitter.com/FtnyR3c2Kz — Avengers Updates (@AvengersUpdated) January 15, 2026