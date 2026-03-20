Джейн Фонда и Барбра Стрейзънд се изпокараха заради Робърт Редфорд

Легендарният актьор и режисьор почина на 16 септември 2025 г. на 89-годишна възраст

20.03.2026 | 02:00 ч. 23
Снимка: Getty Images

По време на церемонията по връчването на наградите „Оскар“ един на пръв поглед емоционален момент от сегмента In Memoriam се превърна в повод за закачлив коментар от страна на холивудската легенда Джейн Фонда.

Актрисата не скри изненадата си, че именно Барбра Стрейзънд е избрана да отдаде почит на покойния Робърт Редфорд, и с характерното си чувство за хумор подхвърли, че тя самата е имала „повече какво да каже“.

В интервю след събитието пред Entertainment Tonight, Джейн Фонда коментира с усмивка ситуацията, като отбеляза, че Барбра Стрейзънд е работила с Редфорд само в един филм, докато тя самата има цели четири съвместни проекта с него. Репликата ѝ бързо привлече внимание, но тонът ѝ ясно показа, че става дума за приятелска ирония, а не за реална критика.

