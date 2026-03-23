Жена отпразнува развода си с пищно парти и 90 гости

Тони Хардинг не възнамеряваше да позволи бракът ѝ да приключи тихо. Когато разводът ѝ най-накрая беше финализиран през декември 2025 г., майката на две деца спретна пищно парти. Тя похарчи 2300 евро за него. 90 приятели и членове на семейството ѝ отпразнуваха новото начало с нея на 10 януари.

"Това беше най-хубавата нощ в живота ми", заяви 42-годишната жена.

Консултантът по човешки ресурси от Бъкстън в английското графство Дербишир била омъжена от 2014 г. Но след девет години брак всичко приключило. През януари 2023 г. тя се разделила със съпруга си и подала молба за развод, но процедурата се проточила почти три години, съобщава Kennedy News and Media.

"По-хубаво от сватбата ми"

Когато документите най-накрая пристигнали от съда, ѝ хрумнала идеята: парти за всички хора, които са я подкрепяли през този труден момент. С диджей, кетъринг и кабина за селфита, Тони превърнала вечерта в бурно тържество. Осветена табела "Разведена" украсявала стаята, а торта ѝ имала надпис: "Краят на една грешка".

"В началото връзката ни беше прекрасна", спомня си 42-годишната жена. "След сватбата динамиката в нашето партньорство се променила драстично.".

Двойката имала още едно дете – опитът на Тони да спаси брака, но било напразно.

"Просто се разделихме и се разлюбихме един друг", каза тя.

Повече от просто парти

Тържеството било повече от просто парти за Тони.

"Исках да благодаря", обясни тя. "Благодарение на подкрепата и любовта на семейството и приятелите ми, отново открих себе си."

Междувременно тя беше срещнала и нов партньор – още една причина за празнуване.

"Беше по-хубаво от сватбата ми. Беше най-красивата нощ в живота ми. Беше пълна с любов, щастие и уважение. И сега най-накрая чувствам, че е свършило."

Тони иска да окуражи другите.

"Много хора етикетират разведените хора като неудачници", каза тя. "Често и аз се чувствах сякаш съм се провалила."

Но след това разбрала, че не се е провалила, а е постъпила правилно за себе си. Нейният съвет към другите:

"Защо не организирате парти за развод? В края на краищата, човек празнува всички други красиви моменти в живота и това беше наистина щастлив момент за мен."