"Книгата на мечтите" завладя Пловдив с още по-мащабен спектакъл

"Абсолютно зрелище", "Спектакъл с оригинална визия, музика, сценарий и режисура, който събира на една сцена почти целия елит на танцовото общество в България", "Уникални песни, хореография, певци, танцьори и циркови артисти, спектакъл, който обединява всички сетива", "Истинско доказателство за силата на въображението и таланта, за това, че изкуството може да преобразява светове" – това са част от коментарите след представянето на хитовия мюзикъл "Книгата на мечтите" в зала "Колодрум" в Пловдив миналия петък, когато входът за публиката беше свободен.

Мащабният спектакъл, създаден от творческия тандем Ана Дончева и Ралица Мерджанова в партньорство с Fest Team, разказва историята на младия Пат – сираче, което мечтае да стане велик цирков артист. Действието се развива през 20-те години на XX век, а пътят на героя минава през препятствия, срещи с различни персонажи, приятелство и любов. Продукцията съчетава театър, музика, танц и цирково изкуство, като среща зрителите с акробати, клоуни, илюзионисти и герои, всеки от които носи своя мечта.

Безплатното представление на мюзикъла, който вече е добре познат на малки и големи, събра над 2000 зрители в Пловдив в петък вечер. Този път той беше представен в специална сценична версия за зала "Колодрум" – с обновени сценография и хореография, както и с по-силно присъствие на визуалните ефекти.

Освен самото представление, проектът имаше и образователно продължение. Екипът зад спектакъла представи книжното издание по едноименния мюзикъл в две пловдивски училища – ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в с. Труд, с директор Тоня Коева, и СУ "Свети Софроний Врачански", с директор Ростислав Копринков. Над 700 деца имаха възможност да научат повече за създаването на книгата по мюзикъла "Книгата на мечтите", за работата по подобен мащабен проект, както и да се запознаят по-отблизо с героите от историята.

Учениците получиха и подарък – луксозното безплатно издание на книгата. Илюстрациите в него, дело на Цвета Петрова, пренасят читателите в Карнавала на мечтите – място, в което всичко изглежда възможно и всяка усмивка крие ново приключение.

По време на спектакъла беше организирана и томбола за най-малките зрители, чрез която те получиха шанс да спечелят илюстрованото книжно издание. Така общо 500 книги бяха раздадени на децата по време на гостуването на мюзикъла в Пловдив. С илюстрациите и текста си изданието отвежда малките читатели в свят, в който въображението и вярата, че всяка мечта може да се сбъдне, водят напред.

Проектът в Пловдив има и приобщаваща страна – записът от представлението ще бъде адаптиран с жестомимичен превод с участието на двама млади хора с увреден слух, осигурени от "Стрей Шийп", които са партньори на инициативата. След монтажа записът ще бъде разпространен сред глухата общност в България, а по-късно и извън страната.

"Книгата на мечтите" е мюзикъл с мащабен екип зад себе си. В спектакъла звучат над 14 музикални композиции, създадени от Петя Данкова, Александър Васев и Адриан Гугов, които съчетават балади, фънк, суинг и фолклорни мотиви. Режисьор е Уест Хайлър, работил по заглавия като първия мюзикъл на "Цирк дю Солей", "Малкият принц", "Шрек", "Авеню Кю", "Спонджбоб", "Звукът на музиката", както и по най-новия мюзикъл "Тайната на музиката", който ще има следващи представления в театър "Азарян" в София на 25 и 26 април.