Как финансовите инфлуенсъри печелят от трудните времена и дали да им се доверяваме?

Никога не съм се интересувал особено от света на финансите. Имам хуманитарни познания и харесвам книги и картини безкрайно повече от борсови графики и електронни таблици.

Преди виждах света на инвестирането като нещо като астрология за момчета; пълна с жаргон и непредсказуемост. Аз казвам, че Меркурий е ретрограден, вие ми казвате, че S&P 500 се търгува надолу с около 0,61% - сега и двамата сме объркани и си мислим, че другият просто си измисля глупости. Така че, както е при много други, парите ми стояха в безопасността на спестовна сметка, печелейки жалък един процент лихва всяка година.

Това беше, докато един следобед, прекаран в преглеждане на TikTok, Миа Макграт не се появи на моята страница "За теб". 25-годишната финансова инфлуенсърка (finfluencer) – която преди това е работила в света на модата и е измислила термина "пестелив шик" – има шестцифрени спестявания и инвестиции и планира да стане милионерка, докато навърши 30 години.

За разлика от финансовите мъже в града или дори от Мартин Луис, тя не беше облечена в смачкан костюм и тъжни кафяви обувки. Седеше в спалнята си, с черна поло яка и дънки, говорейки с думи, които всъщност можех да разбера. По своята същност ѝ се доверих и, без да проверявам никакви нейни квалификации, преместих парите си, за да копирам инвестиционната ѝ стратегия.

Това може да звучи монументално глупаво и може би е така – но също така не е необичайно. Неотдавнашно проучване установи, че малко над седем милиона души са последвали финансови съвети от онлайн личност или инфлуенсър. От тях 1,9 милиона не са проверили дали създателят на съдържанието притежава някаква финансова квалификация. Тези числа значително се увеличават сред поколението Z, 75% от които са търсили финансови съвети онлайн, според Credit Karma.

"Популярният експерт не е някакъв високомерен академик от кулата от слонова кост", казва професор Андреас Линдегард Грегерсен от Копенхагенския университет, който е изучавал стратегиите, използвани от финвлиятелните лица. "Това е човек, който може да говори нашироко за сложни неща с прости думи. Ранни примери биха били някой като Джейми Оливър - известен готвач, който може да говори за важността на храненето, но с който всеки може да се асоциира... Разликата е, че ако потърся нова рецепта за пиле и не ми хареса - това е добре. Мога да опитам отново или да намеря друг инфлуенсър. Но с финансите сте загубили истински пари и сега трябва да си ги възвърнете."

Наблюдава се бум на финфлуенсърите, като създателите на съдържание от този тип отбелязват бърз растеж на последователите си. В TikTok има 3,7 милиона публикации под #инвестиране и 24 милиона под #пари. В това финансово несигурно време, когато войната в Иран заплашва да доведе до рязка инфлация, а бутилка зехтин вече струва 12 паунда, не е донякъде изненадващо, че хората търсят начини да получат повече пари.

Светът на финансите също е все по-често навсякъде. От нашите алгоритми до последния сезон на "Индустрия", до самотни момичета, "търсещи мъж във финансите", ние сега постоянно се настройваме и жадуваме за сектора. Освен това, нека не забравяме братята от маносферата, които обещават на младите мъже луксозен живот и яхти. Забележително е, че Андрю Тейт говори за това да бъдеш богат, да забогатееш и други думи, свързани с успеха и парите, в 43% от видеоклиповете си – два пъти повече, отколкото споменава жени.

"Има толкова много неща, които ни карат да инвестираме, буквално, в тази конкретна политическа икономия, която имаме", казва историкът Ейми Едуардс, автор на "Are We Rich Yet? The Rise of Mass Investment Culture in Contemporary Britain". "Културата понякога я празнува или се подиграва с нея – но това няма значение дали е била закачлива или не. Просто има толкова много повече образи на фондови пазари, юпита и търговци, независимо дали това е "Dragons’ Den" или фактът, че президентът на САЩ стана известен в риалити шоуто за света на бизнеса "The Apprentice". Това прави хората по-осъзнати – и след това искат да бъдат част от този свят и неговия успех."

Финансите, исторически погледнато, са били игра на белите мъже

Демографските данни на индустрията от март 2024 г. показват, че три четвърти от сертифицираните финансови плановици са мъже, а над 82% са бели. Междувременно финансовите инфлуенсъри е по-вероятно да са жени или цветнокожи хора, като изследване на икономическия социолог Адам Хейс установява, че посланията на инфлуенсърите – езикът, който използват, темите, върху които се фокусират – изрично насърчават многообразието.

Френчърката Зоуи Бърт, която преди това е била обучена и работила като финансов консултант, казва, че бавно е започнала да поставя под въпрос своята индустрия, когато е забелязала, че клиентите, на които е служила, са "откровено казано бледи, застояли и мъжествени". Това е основателно безпокойство. Забележително е, че едно проучване от март установи, че жените са два пъти по-склонни да имат ниска финансова грамотност от мъжете. Бърт разсъждава:

"Просто се чувствах сякаш много хора са изоставени и често това са жени."

Сега тя създава съдържание, провежда семинари и предоставя коучинг, специално предназначен да помогне на жените да инвестират.

През осемдесетте години бумът в инвестирането беше подкрепен от правителството на Маргарет Тачър, което продаде национализирани индустрии като British Gas и British Airways на частни инвеститори и поддържаше цените на акциите ниски, за да привлече малки инвеститори.

"Именно това беше социално-културно одобрение, което казва, че "инвестирането е добро нещо", казва Едуардс за успокоението.

Днес еквивалентният главен инфлуенсър е Рейчъл Рийвс, която иска британците да влагат повече от парите си в акции, за да им помогнат да получат по-добра възвръщаемост, да подкрепят британския бизнес и Лондонската фондова борса. Откакто тя изрече тази мъдрост, пазарът се търгува надолу поради засиленото геополитическо напрежение в Близкия изток, опасенията от тежък шок в доставките на петрол, нарастващата инфлация и потенциалната стагфлация. В момента много хора с акции губят пари, какъвто винаги е бил рискът.

Каквото и да искат да ни внушат братята от маносферата, инвестирането е дългосрочна игра, като повечето финансови експерти съветват да се изчака поне пет години, преди да се продава, за да се избегнат евентуални краткосрочни колебания. Колкото по-дълго държите акции, толкова по-голям е шансът за по-висока възвръщаемост.

Всеки, който придобива финансова грамотност и печели повече пари, звучи чудесно. Но Едуардс посочва, че няма да свалим неравенството само по този начин.

"През осемдесетте години много хора продадоха акциите си доста бързо", казва тя. "Не се създаде достатъчно инвестиционна култура, където хората след това да реинвестират пари в нещо друго. Беше еднократно. Те си казваха: "О, купих тези акции на BT и сега мога да ги продам за малко пари." Нямаше достатъчно инфраструктура, подкрепа или образование, които да означават, че хората се чувстват уверени в инвестирането, създавайки разнообразно портфолио. Така че всички тези акции просто бяха изкупени от институционални инвеститори, което означаваше, че акциите се озоваха обратно при тези големи финансови институции, които вече са много доминиращи на финансовите пазари и имат голяма дума за това как се управлява нашата икономика."

И така, на кого вярвате и какво правите?

Особено в тези несигурни времена, когато някои финфлуенсъри твърдят, че сме на ръба на финансов армагедон и най-доброто нещо, което можете да направите, е да заровите парите си в гората?

Грегерсен предупреждава да не се приемат съветите на инфлуенсъри, които твърдят, че имат "предполагаеми съвети" за пазара.

"Ако сте наясно, ще млъкнете и ще спечелите тези милиони сами, нали?", казва той.

Вторият му червен флаг е всеки, който промотира "специализирана система за търговия" и предлага да бъде ментор на хора, ако искат да напуснат работата си от 9 до 5.

"Това е вид схема за финансов многостепенен маркетинг, където уловката е, че ти си търговецът, но всички тези странни партньорства те източват кръвта", обяснява той. "Дългосрочните инвестиции са добре – но няма схеми за бързо забогатяване."

Агенцията за финансов контрол (FCA) вече изрази загриженост, че съветите на финфлуенсърите могат да бъдат подвеждащи и че те имат "малко познания за това, което рекламират". Те добавиха:

"Тази липса на експертиза се отразява в големия брой промоции, които са незаконни или несъответстващи на изискванията, което прави вероятно потребителите да виждат информация с ниско качество в социалните медии."

За мой късмет, Макграт е един от малкото създатели на съдържание, които действително са работили с FCA, за да гарантират, че информацията се споделя безопасно и интелигентно онлайн.

На други места, Китайската администрация за киберпространство забрани на инфлуенсъри, които нямат дипломи по финанси, здравеопазване или право, да говорят по тези теми онлайн, в агресивна стъпка за предотвратяване на измами и дезинформация. Засега не се планира такава голяма промяна във Великобритания.

"Искаме потребителите да се чувстват уверени, когато инвестират, а легитимните финфлуенсъри могат да предоставят наистина полезни съвети", казаха от FCA. "Други така наречени "инфлуенсъри" обаче са неоторизирани и промотират откровени измами или високорискови инвестиционни схеми, без да обясняват рисковете", добави говорител, посочвайки FCA Firm Checker като инструмент за избягване на измама. "Продължаваме да взаимодействаме с финвлуенсъри, които искат да играят по правилата и да помагат на потребителите. Скоро ще им предоставим нови насоки."

Междувременно, преглеждайте страниците си внимателно.

Анализът е на Лидия Спенсър-Елиът - автор в отдела за лайфстайл на The Independent