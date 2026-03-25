Стояна прежали Ивана, вече свири с Деси Слава ВИДЕО

Нов чалга тандем се заформи в средите и това е фолк гласището Деси Слава и бузукарката Стояна.

Втората до скоро беше неизменна част от изявите на фолк ветеранката Ивана, но тихомълком двете се "разведоха" и поеха по свой собствен творчески път.

Преди броени дни Деси Слава имаше участие на частно парти - рожден ден и именно там се получила заварката със Стояна.

Бившата творческа половинка на изпълнителката на "Шампанско и сълзи" изскочила на импровизираната сцена и започнала да налага с барабанните палки в такт с мазен кючек.

В този момент гласът на Деси замлъкнал, но за сметка на това се раздала в гьобеците, за което видимо от видеоклипа е бурно аплодирана.

От този съвместен ангажимент не става ясно дали Деси Слава и Стояна за бъдеще ще имат подобни изяви или всичко е въпрос на импровизация. Феновете в социалните мрежи обаче подгряха изявата им със суперлативи и насърчаване да продължат да работят така.

Припомняме ви, че преди време Стояна разкри, че стартира собствен музикален проект – "Стояна Бузуки Лайв Шоу", пише Hotnews.bg.

"Вече имам собствен бенд! Това за мен е началото на нов етап, пълен с вдъхновение, нови идеи, музика и емоции. Обещаваме шоу, настроение, жив звук, душа и много купон“, написа в социалните медии тя и разясни за отношенията си с Ивана: „Напук на всички клюки и неверни слухове – с Ивана всичко ни е наред. Нямаме никакви конфликти, не сме се карали. Тя ме подкрепя и съм ѝ благодарна за годините съвместна работа и за доверието.“