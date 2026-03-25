Volkswagen ще премине от коли към производството на противоракетна отбрана

Volkswagen води преговори с израелската компания Rafael Advanced Defense Systems за сделка, която би променила производството в една от фабриките на германската група от автомобили към противоракетна отбрана.

Двете компании възнамеряват да преобразуват завод в Оснабрюк, който в момента е застрашен от затваряне. Съоръжението ще произвежда компоненти за системата за противовъздушна отбрана Iron Dome, собственост на израелската държавна група, според Financial Times на 24 март.

Това партньорство би било важен пример за промяната в германската автомобилна индустрия. Печалбите в сектора са намалели поради конкуренцията от Китай и трудностите при преминаването към електрически превозни средства, отбелязват от Unated24.

В резултат на това индустрията търси партньорства в разрастващия се отбранителен сектор. Двете компании искат да спасят всички 2300 работни места в завода в Долна Саксония. Те също така се надяват да продадат тези отбранителни системи на европейски правителства.

"Целта е да се спасят всички, може би дори да се осигури растеж", каза един човек, запознат с плановете. "Потенциалът е много висок. Но е и лично решение на служителите дали искат да бъдат част от тази идея."

Според втори източник, германското правителство активно подкрепя предложението.

Volkswagen вече произвежда военни камиони чрез съвместно предприятие между дъщерното си дружество MAN и германската оръжейна компания Rheinmetall.

Партньорството с Rafael обаче би било значително завръщане към производството на оръжия за компанията. По време на Втората световна война Volkswagen произвежда военни превозни средства и летящата бомба V1 за германските военни.

Съгласно настоящите планове, заводът в Оснабрюк ще произвежда различни части за Железния купол. Те ще включват тежки камиони, които носят ракетите на системата, както и пускови установки и генератори. Заводът няма да произвежда самите ракети.

Един източник твърди, че тази концепция ще изисква минимални нови инвестиции.

"Необходими са известни средства за прехода към ново производство, но е доста лесно."

По думите му идеята е била да се комбинират доказани отбранителни технологии с немско производство, за да се създаде системата. Производството може да започне в рамките на 12 до 18 месеца, ако работниците се съгласят да преминат към производство на оръжия. Rafael планира да построи отделно съоръжение в Германия за ракетите на системата, тъй като те трябва да се обработват на специализиран обект.

Компанията се надява да продаде системата Iron Dome на правителства в цяла Европа, включително Германия. Миналата година Германия получи първата от трите батареи от системата за противовъздушна отбрана Arrow 3, която е произведена от Israel Aerospace Industries.

Този ход идва в момент, когато Германия планира да похарчи над 500 милиарда евро за отбрана до края на десетилетието. Длъжностни лица казват, че противовъздушната отбрана е един от основните приоритети за тези разходи.

Израел съобщава, че неговата мрежа за противовъздушна отбрана, която включва няколко системи, е прихванала повече от 90% от ракетите, изстреляни по страната.

Някои експерти обаче поставят под въпрос дали "Железният купол" е подходящ за европейските страни. Системата има обхват от 70 километра и е използвана предимно за спиране на ракетни удари от Газа. Някои смятат, че европейските страни може да се сблъскат със заплахи от по-голям обхват.

Rafael вече произвежда ракети Spike за европейски страни в Германия чрез съвместно предприятие с Rheinmetall и Diehl Defense. Компанията също така произвежда система, наречена Trophy, която защитава танкове и бронирани машини.

Volkswagen търси решение за завода в Оснабрюк, където производството на автомобили е планирано да приключи следващата година съгласно план за намаляване на разходите от 2024 г. Около 35 000 работници в различни заводи на Volkswagen планират да напуснат компанията до 2030 г., въпреки че всички напускания са доброволни.

Европейските противовъздушни отбрани не бяха подготвени за масови атаки с дронове и ракети, тъй като руски дронове нахлуваха в небето на Украйна.

През 2025 г. експерти предупредиха, че запасите от ракети биха били бързо изчерпани от рояци дронове, уязвимост, подчертана, когато руски дрон удари Полша близо до база на НАТО. Този инцидент, заедно с други в Литва и Румъния, разкри значителни пропуски в европейските радарни мрежи и отбранителните системи на ниска височина.