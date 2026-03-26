Зодиите, които най-често изневеряват

За повечето хора верността и лоялността са най-важните неща във връзката. На никого не му е приятно да му изневеряват, има хора, които рядко прощават изневяра. Но въпреки всичко - изневярата е част от много любовни връзки. Ето кои зодии редовно изневеряват, според "The Every Girl".

Стрелец

Все пак, те са най-големите приключенци в зодиака. Не могат да стоят на едно място, обичат тръпката, новостите, вълнението. Огнени зодии са, водени от изследването, откритията и желанието за свобода. Могат да са и моногамни, но просто в традиционна връзка обикновено се чувстват ограничени, а прекалено много държат на своята свобода и независимост. Все търсят нови преживявания в интимния живот и така стигат до изневяра. Флиртуват и търсят тръпката, любопитни са.„

Близнаци

За тях се казва, че са социални пеперуди. Много общителни, комуникативни, постоянно излизат, с различни компании са. Много са чаровни, привличат погледите, сладкодумни са и омайват. Така че - лесно им е да изневерят, да си намерят обожатели. Сприятеляват се с всеки, обичат купоните, ваканциите, общуването с различни хора - затова им е трудно да се задомят и да останат верни на един човек. Всичко бързо им омръзва, става им скучно, търсят тръпката - и това води до доста изневери.

Останалите вижте в teenproblem.net