Братът на Ружа Игнатова охули сериала за нея, подложи се на детектор ВИДЕО

Да си богат означава едно нещо - никога да не си беден отново. Името ми е Ружа Игнатова. Продадох ви мечтата за бързи пари. Струвам 20 млрд. долара и съм най-издирваната жена в света. А това е моята история.
Така започва сериалът на германската телевизия ZDF, посветен на криптокралицата от България Ружа Игнатова, чиято премиера бе през януари.
"Вземи парите и бягай" разказва историята на бързия възход и дълбокото падение на вероятно най-големия финансов измамник в света.
Актрисата Нилам Фарук влиза в ролята на Ружа Игнатова в шестсерийния биографичен филм и служи като разказвач. Историята се развива паралелно в множество времеви линии и също така осветява детството на Игнатова. На десетгодишна възраст тя идва в Германия от България заедно с родителите и брат си. В началото момичето показва признаци на висок интелект. В сериала обаче тя демонстрира и усет за манипулация в ранна възраст и действа безмилостно и пресметливо, за да постигне целите си.
"Лъжех като по учебник. Можех да правя това дори като дете", разказва Ружа с глас зад кадър в един епизод.
Няколко месеца след премиерата братът на Ружа, Константин Игнатов, коментира сериала и дори намекна, че сестра му може да е жива
"Продуцентите на този сериал трябва да са наясно защо са променили имената. Сестра ми е с името си, защото са разчитали, че няма да се покаже заради този филм", заяви Игнатов пред "България днес", а думите му веднага бяха разтълкувани като потвърждение, че сестра му е жива, тъй като "мъртвец не може да се покаже".
Припомняме, че една от версиите за изчезването на криптокралицата е, че трупът й може да е на дъното на Средиземно море.
Досега братът на Ружа Игнатова упорито твърдеше, че няма представа каква е нейната съдба след мистериозното й изчезване на 25 октомври 2017 г. Единственото, което повтаряше като мантра Игнатов, бе, че е купил самолетен билет на сестра си за полет до Атина и оттогава повече нито я е виждал, нито е комуникирал по какъвто и да било начин с нея.
"На мен също са ми дали друго име в сериала. Това не съм аз, а някаква измислена фигура. В противен случай сигурно щях да ги дам под съд", коментира още Игнатов.
Детектор на лъжата
Константин Игнатов вече има свой канал в YouTube, в който преди три дни е публикувал видео, в което се подлага на детектор на лъжата.
"Да живееш в сянката на някого, означава да си статист в собствения си живот, но аз въпреки всичко съм успял да взема три дипломи. Но някой пак ще каже: "Ти си братът на Ружа Игнатова". Да, аз съм човек с минало, със семейна история", казва Игнатов в началото на клипа.
Пред детекторът на лъжата Константит отрича да знае къде е отишла сестра му, нито дали знае жива ли е или не. Той отрича и да е разговарял с криптокралицата. Отговорите му са определени от анализатора като "категорична истина".
Ружа Игнатова е "зла жена"
Актрисата Нилам Фарук описва Ружа Игнатова като властолюбива, но също така и харизматична и убедителна.
"Това, което особено ме заинтригува, е, че тя е, така да се каже, зла жена", казва актрисата.
Фарук успява да балансира между двете лица на героинята си. Тя убеждава в един момент с харизматично присъствие, което може внезапно да се превърне в чиста злоба за секунди.
Актрисата се е подготвяла интензивно, като е изучавала криптокралицата предварително.
"Но човек трябва да си зададе въпроса доколко човек се опитва да бъде абсолютно същият и колко фантастика запазва", обяснява тя. Продукцията дава и творчески свободи."Ние също така разказваме неща, за които не знаем на 100 процента дали са се случили по този начин."
Една съдба за милиони жертви
Някои поддържащи герои в сериала са измислени и изглеждат просто вдъхновени от хора от обкръжението на Игнатова. Безбройните жертви на машинациите на Игнатова са представени само от едно лице: Младата англичанка Клеър Уолш (Джана Джулия Рот) се надява на по-добър живот за себе си и за грижите си майка (Надин Вриц). Тя инвестира всичко, което има, което в крайна сметка означава разруха за нея.
Според критиците "Вземи парите и бягай" може, със своя разказвателен подход, да ангажира и зрители, които все още не са се занимавали със случая с измамата с OneCoin. С монтажи сериалът улавя духа на конвенциите, където Игнатова е убеждавала хората с пламенните си речи. Обяснителните видеа не само добавят комедийни акценти, но и запознават телевизионната аудитория с терминология от финансовия и крипто свят. Например: Какво е блокчейн? Технология, която липсваше на OneCoin, поради което на инвеститорите беше продаден нищо друго, освен "горещ въздух".
Големият въпрос за местонахождението на Ружа
В началото на епизодите на екрана се появява съобщение, в което се казва, че тази история е базирана на истински събития. Създателите обаче признават: "Вземи парите и бягай" не може и не иска да отговори на всички въпроси."
Разказът трябва да претърпи пропуски. За може би най-належащия въпрос около криптокралицата, сериалът представя няколко хипотетични сценария в последния си епизод: Къде е отишла Ружа Игнатова?
Многобройни спекулации около изчезването ѝ. Дали се е укрила доброволно? Променила ли е външния си вид? Дали изобщо е все още жива?
В момента никой няма ясен отговор на тези въпроси. ФБР вече предлага до пет милиона долара за информация, водеща до ареста на Игнатова.
Сериалът може да гледате ТУК.