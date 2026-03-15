В Германия душат около всяка следа около Ружа Игнатова, не вярват да е мъртва

“Изчезналата криптокралица” е подкаст на BBC на британския журналист Джейми Бартлет, в който той, заедно с колегите си, тръгва по следите на безследно изчезнала Ружа Игнатова.

Екипът ще се опита да намери отговори на най-голямата криптоизмама в историята OneCoin.

Високопоставен разследващ от германската полиция посочи пред автора на подкаста, че работят по версията, че Ружа Игнатова е жива.

Свързахме се и с германската полиция, и с журналиста и водещ на подкаста - Джейми Бартлет.

“Подкастът излезе през 2019 г. Оттогава работя по него. Бях и в България. Ако чуете епизодите, ще ме видите и в София, и в Созопол, например, докато гледам яхтата на д-р Ружа Игнатова в пристанището там“, казва пред bTV авторът Джейми Бартлет.

Пред подкаста “Изчезналата криптокралица“ служител, близък до разследването заявява, че нито българската полиция, нито която и да е друга полицейска служба, е успяла да предостави доказателства, които да потвърдят, че Ружа е жива, но няма и сигурни доказателства, че е мъртва – затова темата се обсъжда толкова разгорещено.“

Бартлет разказва, че е говорил и с германските власти, но те не са казали много. “Германски следовател ми каза: „Ние вярваме, че тя е жива и че ще я намерим“. Това беше най-категоричното изявление, което съм чувал от официален представител, че тя все още е жива“, разказва авторът на подкаста.

От германската полиция потвърдиха достоверността на изявленията на Криминалната служба на Северен Рейн-Вестфалия, цитирани в подкаста.

“Д-р Ружа Игнатова продължава да фигурира в списъка на издирваните престъпници и следователите от Криминалната служба на Северен Рейн-Вестфалия (LKA NRW) проучват всяка, дори и най-малка, информация за местонахождението й. Досега не е било възможно да се потвърдят предишни предположения, че д-р Ружа Игнатова може да се намира в Южна Африка. Към момента няма конкретни “горещи следи“. Не можем да коментираме спекулациите за възможната смърт на д-р Ружа Игнатова, тъй като не разполагаме с надеждна информация по този въпрос”, добавя германската полиция.

Журналистът на ВВС Бартлет споделя, че властите се страхуват да дават каквато и да е информация около темата.

“Всяко едно интервю, което правя с тях, започва с: „Не можем да ви кажем нищо за оперативната работа, защото ако го публикувате, тя ще изчезне... Гръцките власти смятаха, че знаят къде е. Преди 3-4 години те проведоха полицейска акция в имот, за който бяха получили сигнал. Нищо не се получи. Те не ми казаха дали това означава, че информацията е била невярна, или че тя е била там, но е била предупредена за акцията и е изчезнала, преди те да пристигнат. Същото може да се е случило и в Кейптаун. Може би тя е била там, но може би е разбрала за операцията срещу нея и е избягала. Но всички специалисти, с които съм говорил, казват, че е много, много трудно да се движиш постоянно. Много, много е трудно да не правиш грешки“, обяснява Бартлет.

По следите на Ружа

Докато работят по случая, разследващият журналист Джейми Бартлет и негови колеги правят експеримент, с който проверяват следи, водещи към Ружа Игнатова.

Екипът изпраща куриер до Дубай, където смятат, че се намира криптокралицата. В имота е отсядал и Константин Игнатов, брат на Ружа. Имотът е собственост на Себастиан Гринууд, съосновател на OneCoin заедно с Ружа.

“Идентифицирахме, локализирахме имота, намерихме адреса и установихме, че това е имот, който според нас тя е закупила. И изпратихме куриер с няколко понички, докато бяхме на телефона с него, за всеки случай, ако почука на вратата, д-р Ружа излезе. Но там нямаше никой“, разказва Бартлет.

Подкастът прекъсва за две години, но в началото на тази са публикувани нови четири епизода, показващи “горещи следи” чак до Южна Африка, разкази на жертви на измамата и решението им за общо дело, целящо да възвърнат загубите си.

“Имаше колективен иск, което е възможност различни жертви на една и съща измама могат да се обединят, да замразят активите на хората, които са се облагодетелствали от измамата, и след това съдът да се опита да замрази част от тези активи, да ги продаде и да върне приходите на хората, които са загубили парите си. Това е много, много дълъг и сложен процес“, пояснява журналистът на ВВС.

“Но жертвите на OneCoin, над 400 на брой, успяха да получат заповед за замразяване от Върховния съд в Лондон срещу д-р Ружа Игнатова, Себастиан Гринууд, съосновател, и редица други висши промоутъри на OneCoin. Трудно е да се идентифицират активите на д-р Ружа Игнатова, защото са разпръснати и се намират навсякъде по света, но те успяха да получат заповед за замразяване на активите на редица хора. Въпреки това, този колективен иск малко или много се провали. Това беше още една тъжна история, която трябваше да разкажем в тази поредица, че дори и след всички тези години хората, които загубиха пари от измамата, в крайна сметка загубиха много време в опити да си върнат парите. И в крайна сметка не успяха“, казва Бартлет.

Мистерия е дали Ружа е жива. Случаят OneCoin се оказва и най-големият в кариерата на Джейми Бартлет до момента.

Ружа Игнатова продължава да е най-издирваната жена от ФБР в целия свят, като наградата за достоверна информация, свързана с нея, е 5 млн. долара.