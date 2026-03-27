Актрисите Рая Пеева и Диана Димитрова в схватка: Имаш психични заболявания!

Истинска междузвездна война се разгаря със сериозни темпове в един от VIP отборите в новия сезон на Hell's Kitchen.

Зрителите на кулинарната надпревара станаха свидетели на сериозни взаимни нападки, обвинения в саботаж и явна ненавист между съотборничките в екипа на "Златните" - актрисите Рая Пеева, майка ѝ Красимира Демирова и колежката им Диана Димитрова.

Още в първите дни на участието на дамите стана ясно, че те не таят особени симпатии една към друга. Конфликтът обаче стана видим за всички, включително и за шеф Ангелов, в снощния епизод на предаването.

Всичко започна в момента, в който Диана облече оранжева престилка, която е символ на това, че е застрашена от изгонване. Усилията ѝ да организира вечерята и с това да запази шансовете си за оставане обаче не се увенчаха с успех. Крахът на "Златните" беше толкова голям, че шеф Ангелов ги изгони от кухнята.

Димитрова прие тежко провала си, обвинявайки съотборниците си, които я номинираха, в саботаж и желание да я изгонят, визирайки най-вече Рая и майка ѝ.

"С това държание на жертвичка цял живот, сама се саботираш, миличка! И така ще си бъдеш и никой няма да те харесва никога, както сега", сподели Пеева пред камерите.

След което директно каза в очите на Диана: "Имаш психични заболявания."

Гаджето на Явор Бахаров обяви също така, че познава Димитрова от 15 години и "тя не е добра актриса, но пък е умела манипулаторка".

Самата Диана предпочете да запази нападките си пред съотборниците си, но не им спести мнението си пред камерите.

Припомняме, че Диана Димитрова обвини колегата си Юлиян Вергов в побой, а делото се точи години.